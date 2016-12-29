Знаешь ли ты историю "СЭкса"?

Внимание, конкурс!

"СЭ" проводит розыгрыш уникальных премиум-альбомов, посвященных истории российского спорта! Эта книга – лучший подарок. Во всех смыслах. Прекрасно иллюстрированная, она устами очевидцев рассказывает своим читателям о спорте в жизни и жизни в спорте за минувшую четверть века, дышит атмосферой великих событий на стыке веков, сияет золотом величественных чемпионских имен, тихо грустит о непоправимых неудачах и с достоинством славит успехи.

Пройди ТЕСТ на знание истории "СЭ" и российского спорта.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько условий:

1. Быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

2. Сделать репост записи.

Конкурс продлится до 8 января 2017 года включительно.

4 пользователя, правильно ответившие на все вопросы за наименьшее время, получат призы. Результаты будут объявлены в январе на сайте "СЭ" и на странице "СЭ" в социальной ести Facebook.