В России представлен новый Hyundai Tucson

Компания "Хендэ Мотор СНГ" объявила о старте продаж новой модели Hyundai Tucson. Новая модель агрегатируется бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л и мощным турбированным мотором объемом 1.6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией.

Модель также претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. Во внешнем облике новой модели Tucson выделяется передняя часть – каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары. Появились новые легкосплавные диски 18’’, а диски размерности 17’’ и 19’’ обрели новое исполнение.

В интерьере кроссовера изменился дизайн центральной консоли, мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции. Также стала доступна версия салона с новым дизайном кожаной отделки сидений.

Модель оснащается новыми опциями комфорта и безопасности: полностью светодиодные фары с системой интеллектуального дальнего света, мультимедийная система с сенсорным экраном 7’’ или 8'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), беспроводным зарядным устройством.

Помимо классических опций безопасности, новый кроссовер предлагает дополнительные решения Hyundai – адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, также предупреждающую о боковом траффике сзади (Rear Cross-Traffic Collision Warning) и систему обнаружения усталости водителя, которая напомнит о необходимости остановки при долговременной поездке.

На российском рынке новый Tucson будет представлен в 6-ти комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus.

Стоимость Hyundai Tucson, в зависимости от комплектации, варьируется от 1 399 000 рублей до 2 139 000 рублей. Дизельные версии с новой восьмиступенчатой КПП стали более доступными, стоимость начинается от 1 769 000 рублей.

Технические характеристики доступны по ссылке.