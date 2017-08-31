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16:10 | АНОНС

Трансферы Дзюбы и Смолова, селекция "Спартака". Онлайн с Рабинером

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В 16.10 по московскому времени начался онлайн с обозревателем "СЭ" Игорем РАБИНЕРОМ. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Селекция "Спартака"
– Трансфер Артема Дзюбы
– Лидерство "Зенита"
– Селекция "Локо"
– Федор Смолов остается в "Краснодаре"
– Матч сборной России с "Динамо"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Hemeschi

рабинер дерьмо

16:59