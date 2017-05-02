Онлайн с Алексеем Шевченко - в 13.45

Сегодня в 13.45 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Серия между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" в Кубке Стэнли
– Открытие трансферного окна в КХЛ
– Сумасшедшие траты ЦСКА – новый фаворит сезона известен?
– Береглазов, Антипин и Миронов уехали в НХЛ, Олимпиада не помогла их удержать
– Надо ли брать Капризова на чемпионат мира?
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