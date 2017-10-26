18:00 | АНОНС

Что может помешать "Спартаку" взять Кубок? Онлайн с Игорем Рабинером

1

В 18.00 по московскому времени началась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– "Спартак" рвется к третьему трофею: что может помешать взять Кубок, который сам идет в руки?

– "Севилья" на выезде: ждем повторения?

– "Зенит" – "Локо": битва за осеннее золото

Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
Твиттер – https://twitter.com/sportexpress

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий