Рублев и Карловский уступили в первом круге Баэна и Мольтени на турнире в Санкт-Петербурге
18 сентября 2019, 15:53
Россияне Евгений Карловский и Андрей Рублев уступили испанцу Роберто Карбальес Баэна аргентинцу Андресу Мольтени в первом круге турнира в Санкт-Петербурге — 7:6, 2:6, 2:10.
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Роберто Карбальес Баэна/Андрес Мольтени (Испания/Аргентина) — Евгений Карловский/Андрей Рублев (Россия, WC) — 6:7, 6:2, 10:2
Жоау Соуза (Португалия) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:2, 6:3
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