Рублев и Карловский уступили в первом круге Баэна и Мольтени на турнире в Санкт-Петербурге

Россияне Евгений Карловский и Андрей Рублев уступили испанцу Роберто Карбальес Баэна аргентинцу Андресу Мольтени в первом круге турнира в Санкт-Петербурге — 7:6, 2:6, 2:10.

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Роберто Карбальес Баэна/Андрес Мольтени (Испания/Аргентина) — Евгений Карловский/Андрей Рублев (Россия, WC) — 6:7, 6:2, 10:2

Жоау Соуза (Португалия) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:2, 6:3