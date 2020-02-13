Фабио Капелло: «Барселона просто пасуется и ждет, пока Месси сделает что-нибудь волшебное»

Бывший тренер «Реала», «Милана» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре «Барселоны» в последних матчах.

— «Барселлона» нравилась мне прежней, — приводит AS слова Капелло. — Теперь игроки этой команды слишком часто пасуются друг с другом по всему полю, даже не приближаясь к чужой штрафной. Они ждут, пока гениальный Лионель Месси сделает что-нибудь волшебное.

После 23 туров чемпионата Испании-2019/20 «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера турнира, «Реала», составляет 3 очка.