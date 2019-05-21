"Передайте Rammstein привет от нас!" "Бавария" - "Зениту"

"Бавария" в своем Твиттере отреагировала на сообщение "Зенита" о том, что на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге этим летом пройдет концерт немецкой группы Rammstein.

- Передайте им привет от нас, - сообщается в аккаунте мюнхенцев.

- Мы скажем им "Guten Abend!" (добрый вечер - нем.), - ответили в "Зените".

Напомним, в этом сезоне и "Бавария", и "Зенит" стали чемпионами в своих странах.

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