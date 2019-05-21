"Передайте Rammstein привет от нас!" "Бавария" - "Зениту"

"Бавария" в своем Твиттере отреагировала на сообщение "Зенита" о том, что на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге этим летом пройдет концерт немецкой группы Rammstein.
- Передайте им привет от нас, - сообщается в аккаунте мюнхенцев.
- Мы скажем им "Guten Abend!" (добрый вечер - нем.), - ответили в "Зените".
Say hello for us! 🇩🇪 https://t.co/w3Ac9e3TMW– #MEIS7ER (@FCBayernUS) 20 мая 2019 г.
Напомним, в этом сезоне и "Бавария", и "Зенит" стали чемпионами в своих странах.
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