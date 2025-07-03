Источник: «Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде

«Фейеноорд» интересуется нападающим «Спартака» Манфредом Угальде, сообщает 1908.nl.

По данным источника, клуб хочет, чтоб 23-летний игрок стал их новым основным нападающим и уже сделал предложение красно-белым. Сам Угальде заинтересован в возвращении на европейский уровень.

Контракт коста-риканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. За московский клуб он забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в 52 матчах. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.