Бистрович обратился к болельщикам ЦСКА после ухода

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович написал обращение к фанатам армейцев.

2 июля ЦСКА объявил об уходе 27-летнего хорвата. Его контракт с красно-синими завершился в конце июня.

«Дорогая красно-синяя семья! Спустя семь с половиной лет пришло время прощаться.Я хочу поблагодарить всех болельщиков за огромную поддержку, которую я получал и чувствовал от вас с первого до последнего дня.

В этом клубе я провел лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА всегда будет в моем сердце. Желаю вам всем успехов и надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.

Бистрович выступал за ЦСКА с 2018 года. Он провел 127 матчей, забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач. В составе армейцев хавбек по разу выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призером РПЛ.