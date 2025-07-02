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2 июля 2025, 18:30

Бистрович обратился к болельщикам ЦСКА после ухода

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович написал обращение к фанатам армейцев.

2 июля ЦСКА объявил об уходе 27-летнего хорвата. Его контракт с красно-синими завершился в конце июня.

«Дорогая красно-синяя семья! Спустя семь с половиной лет пришло время прощаться.Я хочу поблагодарить всех болельщиков за огромную поддержку, которую я получал и чувствовал от вас с первого до последнего дня.

В этом клубе я провел лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА всегда будет в моем сердце. Желаю вам всем успехов и надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.

Бистрович выступал за ЦСКА с 2018 года. Он провел 127 матчей, забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач. В составе армейцев хавбек по разу выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призером РПЛ.

Источник: ФК ЦСКА
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Кристиян Бистрович
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
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