Хоссейнеджад прибыл в расположение махачкалинского «Динамо»

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джаад Хоссейнеджад прибыл в расположение команды, сообщает клубная пресс-служба.

Хоссейнеджад выступает за махачкалинцев с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.

В июне самолеты ВВС Израиля нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю.