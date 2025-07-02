Писарский подал заявление в полицию на букмекерскую компанию и сотрудников РФС
Нападающий «Сочи» Владимир Писарский подал в правоохранительные органы заявление на букмекерскую компанию «Бетсити» и руководство РФС.
Об этом сообщил в Telegram-канале юрист футболиста Антон Смирнов. Сторона футболиста считает, что РФС и «Бетсити» могли незаконно передавать друг другу его персональные данные. Ранее Смирнов также обвинял РФС в нарушении процедуры расследования.
РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.
Источник: Telegram-канал юриста Антона Смирнова
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|
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
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|Локомотив – Спартак
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Педро
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Маркиньос
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
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Ахмат
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|1
|3
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|1
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Матеус Рейс
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