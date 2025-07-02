Писарский подал заявление в полицию на букмекерскую компанию и сотрудников РФС

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский подал в правоохранительные органы заявление на букмекерскую компанию «Бетсити» и руководство РФС.

Об этом сообщил в Telegram-канале юрист футболиста Антон Смирнов. Сторона футболиста считает, что РФС и «Бетсити» могли незаконно передавать друг другу его персональные данные. Ранее Смирнов также обвинял РФС в нарушении процедуры расследования.

РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.