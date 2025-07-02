«Черноморец» арендовал защитника «Зенита» Кирша

Защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Черноморец», сообщает пресс-служба новороссийского клуба.

Соглашение по 20-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Кирш выступал в аренде в махачкалинском «Динамо». Защитник провел 7 матчей во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.