Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

2 июля, 13:45

Семак рассказал, собирается ли Вендел приезжать на сборы «Зенита»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состав команды на летних сборах и упомянул ситуацию с полузащитником Венделом.

«Да, можно сказать, команда работает в полном составе. Конечно, те игроки, которых нет сегодня, это для нас потеря значительная, скажем так, что касается нашего построения. И Андрей Мостовой заболел, и ждем присоединения того же Вендела, который появится в ближайшее время. И будем смотреть, исходя из состава, как мы будем играть. Будем уже вести непосредственную подготовку к официальным матчам», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место в премьер-лиге, в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России команда проиграла ЦСКА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Велокоманда Israel Premier Tech изменит название
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
РФС инициировал новое дело против Писарского
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сорвалась сделка, давно уже.

    02.07.2025

  • zg

    Однозначно!)

    02.07.2025

  • lvb

    Не "мог", а реально играл по ночам и игроков на это дело подбивал. Вот за такое точно нуно было продавать. Ввиду "отсутствия дисциплины и несоблюдения клубного расписания и регламента". Еще и заразился "игроманией", какой тут футбол. Говорят он в "Констрайк" кучу денег вложил на всякие фишки и апгрейды. И хател ту самую "розовую лошадь"-доставщика. А она 1,6 млн рублео стоила 3 года назад, у меня геймеров знакомых, в мире, пруд пруди,сами про свои залеты рассказывают. Таки пусть игроман .. болотный газ нюхает))

    02.07.2025

  • петя

    Долга песня! Вендел ведет себя, как хочет: опаздывает, говорит гадости, но Семак-Миллер всё хавают!

    02.07.2025

  • zg

    Салют!)))))))))Как я понимаю,Соболек мог ночами гонять!)))))А так,нет его и хорошо,пусть другие маятся!)))

    02.07.2025

  • lvb

    Здаров. Так то все верно пишешь. Однако насчет игр.. Тут не согласен. Сам играю часто и помногу, разве что до 23:00. Далее спать. А так это не мешает ни мне и ни тем кто рядом. Никакого разложение нет)))

    02.07.2025

  • Деп Б.Охта

    Может успеет свалить в Арабию.

    02.07.2025

  • SergeyKa

    Не совсем понял. Вендела же продали весной.

    02.07.2025

  • Вячеслав Шипилов

    больше венделовчмонделов и тогда...... будет трындец.!!!!!

    02.07.2025

  • zg

    )))))За все времена!Шла б речь о Мире,там бы и Марадонна с Пеле трубку курили в сторонке!)

    02.07.2025

  • zg

    То есть если ведущий игрок,россиянин,ведет себя как полное чмо,потом его кореша россияне начинают вести себя примерно так же,это норм и команду так "не расшатать"?Мне не о чем больше с вами говорить,адьес.ПыСы-было бы странно если бы он и сейчас так борзел.

    02.07.2025

  • железный занавес

    Это плохая дисциплина и команду таким образом изнутри не расшатать. Таким поведением , он только себе хуже делает, а, тем более, сейчас , вроде, ведёт себя иначе.

    02.07.2025

  • Не знаю. Я на работе) Соболев лучший нападающий Европы)

    02.07.2025

  • zg

    СЕРЬЕЗНО?!

    02.07.2025

  • Но это он скорее себе хуже делал,а не команде.

    02.07.2025

  • zg

    Я Я видел!:rofl:Человек делает что хочет,ведет себя как хочет,карточки гребет по поводу и без,хочу играю ночью в какое то гуано,хочу не играю,хочу приду на командный завтрак,хочу опоздаю,это что,с вашей точки зрения?

    02.07.2025

  • железный занавес

    А вы видели?

    02.07.2025

  • zg

    Не видел и хорошо.Меньше видишь,крепче спишь.

    02.07.2025

  • Пусть разрывает контракт и валит куда душе угодно. Никакой дисциплины.

    02.07.2025

  • железный занавес

    Не испытываю особой любви к Соболю, но что-то не припомню, где и когда он изнутри разлагал, какую-нибудь команду?

    02.07.2025

  • zg

    Зря Вендела не сплавили,хоть куда,приедет и начнет разлагать команду изнутри,эдакий бразильский Соболь будет!:laughing:

    02.07.2025

    • «Торпедо» получило свидетельство о том, что клуб является членом РПЛ

    Томаров вошел в тренерский штаб махачкалинского «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости