Семак рассказал, собирается ли Вендел приезжать на сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состав команды на летних сборах и упомянул ситуацию с полузащитником Венделом.

«Да, можно сказать, команда работает в полном составе. Конечно, те игроки, которых нет сегодня, это для нас потеря значительная, скажем так, что касается нашего построения. И Андрей Мостовой заболел, и ждем присоединения того же Вендела, который появится в ближайшее время. И будем смотреть, исходя из состава, как мы будем играть. Будем уже вести непосредственную подготовку к официальным матчам», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место в премьер-лиге, в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России команда проиграла ЦСКА.