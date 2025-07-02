Record: «Брага» отклонила предложение «Спартака» по защитнику Гомесу

«Брага» не приняла предложение «Спартака» по правому защитнику Виктору Гомесу, сообщает Record.

По информации источника, красно-белые предлагали за 25-летнего испанца 8 миллионов евро, но португальский клуб дал понять, что рассчитывает на игрока в будущем сезоне.

Гомес выступает за «Брагу» с лета 2023 года. Он провел за команду 127 матчей и отличился 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.