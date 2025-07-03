Сергей Карасев не верит, что роботы заменят судей

Арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об использовании нейросетей в футболе.

— Нейросети активно развиваются, идут разговоры о том, что они могут заменить арбитров. Верите ли вы в это?

— Я просто не понимаю, как можно управлять футболистами с помощью искусственного интеллекта. Как это? Эмоции футболистов надо успокаивать. Судья же не просто фиксирует, а еще и управляет игрой. Где-то желтую карточку нужно показать, чтобы погасить страсти. Это целый процесс. Я не знаю, как с этим может справиться робот.