Павлюченкова победила Крюгер во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Эшлин Крюгер в матче второго круга Уимблдонского турнира — 7:6 (7:4), 6:4.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Россиянка сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Крюгер две подачи навылет, семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

В третьем круге Павлюченкова встретится японкой Наоми Осакой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Эшлин Крюгер (США, 31) - 7:6 (7:4), 6:4