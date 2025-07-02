Теннис
2 июля 2025, 22:31

Павлюченкова победила Крюгер во втором круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Эшлин Крюгер в матче второго круга Уимблдонского турнира — 7:6 (7:4), 6:4.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Россиянка сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Крюгер две подачи навылет, семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

В третьем круге Павлюченкова встретится японкой Наоми Осакой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Эшлин Крюгер (США, 31) - 7:6 (7:4), 6:4

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Анастасия Павлюченкова
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #1
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов продлил контракт с «Локомотивом» еще на один год
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Новые тренеры в КХЛ: специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Анжиецц

    К филологическому диспуту пару слов. Сначала писали строчку или целый абзац, потом расставляли точки над буквами i, которых было немало. Так было быстрее и удобнее. Отсюда и выражение знаменитое.

    03.07.2025

  • За спорт!

    Раз, два, Фредди Крюгер идет, Три, четыре, ножи достает, Пять, шесть, в оба гляди, Семь, восемь, с ним не шути, Девять, десять, распятье возьми...

    03.07.2025

  • Из Алматы

    Крюгер, похоже, тоже в кризисе...

    03.07.2025

  • Marty Friedman

    доктора рекомендуют

    03.07.2025

  • TokTram_

    Настя - как вино

    03.07.2025

  • инок

    Настю с победой, умничка! Успеха с Осакой..

    03.07.2025

  • Alex Stas

    Настюха красавица !!! покажи этим пигалицам как надо играть !!!!

    02.07.2025

  • Zohr Vad

    Ну и Настенька!!! Ну и Молодчина!!!

    02.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не все они - Шамонаевы. Бросили на амбразуру желторотиков.

    02.07.2025

  • Алехандрохорс

    Привет. Согласен. Мог спутать, а гуглить было лом. И конечно не тысячник, а пятисотник с финалом у неё.

    02.07.2025

  • Алехандрохорс

    Британка из США. Репортеры СЭ продолжают отжигать.

    02.07.2025

  • Dexterous

    Ай да Настя!

    02.07.2025

  • Демеч

    Да конечно!)

    02.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Точно так. Но над латинской i - одна точка. Не будем тут устраивать филологический диспут, согласны? Пора-пора-порадуемся...

    02.07.2025

  • Я из Волгограда

    Привет! Насчёт Дубая ты не прав. Там в финале Мирра Андреева выиграла у датчанки Таусон. По пути прихлопнув ещё Швентек и Рыбакину... А эта самая Крюгер была в финале Абу-Даби. Это довольно скромный "пятисотник", где, к примеру, четвёртой сеянной была Путинцева.

    02.07.2025

  • Демеч

    Дмитрий, немного побуду умником.Расставить все точки над "i" - означает окончательное решение вопроса.

    02.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    О, хэппи дэй)) Насте Наоми вполне - по зубам. Лишь бы сил хватило.

    02.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Точки - над ё (над и - точка). Но в целом - всё по делу.

    02.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Это просто праздник какой-то!!" Эх, вмажу стопку конъяка и вперед - на облака. :smiley: Вот девчонки (не все, жаль) сделали мне вечер!

    02.07.2025

  • Андрей Гридасов

    Спасибо огромное Анастасии за красивую точку в этом победном дне, где большим огорчением стало только безвольное поражение Дианы Шнайдер.

    02.07.2025

  • Демеч

    Упустила три матч-бола Настя на подаче Крюгер,но в следующем гейме расставила все точки над i и вышла в третий круг.С победой! День закончен на мажорной ноте!)

    02.07.2025

  • Алехандрохорс

    А вот вам и ещё нежданчик. От блестящей Анастасии-воительницы. Хотя с чего это явно переоценённая Крюгер должна была выиграть у Насти? У Эшли в этом году всего два приличных выступления в Дубае финал и в Майами полу. И всё. Абсолютно заслуженная и уверенная победа Павлюченковой. Поражение Шнайдер забыто. Камилла и Настя в Третьем круге!

    02.07.2025

