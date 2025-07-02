«РБ Спорт»: «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» выразили недовольство совмещением Карпиным постов в «Динамо» и сборной

Представители «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сообщили о недовольстве совмещением Валерием Карпиным постов главного тренера московского «Динамо» и сборной России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, это произошло на общем собрании РПЛ. Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, заместитель генерального директора «Зенита» Максим Погорелов и гендиректор «Спартака» Олег Малышев сообщили о беспокойстве, что совмещение может послужить на пользу «Динамо», а также сказаться на результатах сборной России.

«Динамо» объявило о назначении Карпина 13 июня. 56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. С лета 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.