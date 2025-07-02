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2 июля 2025, 21:32

«РБ Спорт»: «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» выразили недовольство совмещением Карпиным постов в «Динамо» и сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представители «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сообщили о недовольстве совмещением Валерием Карпиным постов главного тренера московского «Динамо» и сборной России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, это произошло на общем собрании РПЛ. Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, заместитель генерального директора «Зенита» Максим Погорелов и гендиректор «Спартака» Олег Малышев сообщили о беспокойстве, что совмещение может послужить на пользу «Динамо», а также сказаться на результатах сборной России.

«Динамо» объявило о назначении Карпина 13 июня. 56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. С лета 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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