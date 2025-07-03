Источник: Жерсон может дебютировать за «Зенит» 9 июля в матче со «Сьоном»

Стало известно, когда хавбек «Фламенго» Жерсон может прибыть в расположение «Зенита».

Как сообщает бразильский журналист Пабло Руа, российский клуб рассчитывает, что футболист будет представлен и объявлен к субботе, 5 июля, и начнет подготовку в составе команды к ближайшему матчу. У «Зенита» на 9 июля запланирована товарищеская игра со «Сьоном».

2 июля сообщалось, что «Фламенго» ждет от «Зенита» финансовых гарантий, чтобы завершить трансфер Жерсона.

28-летний футболист всего провел за бразильский клуб 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.