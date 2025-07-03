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Прядкин считает, что у руководства УЕФА положительное отношение к России

Павел Лопатко

Советник президента УЕФА Сергей Прядкин считает, что руководство организации относится к России положительно.

«Работается с самого начало нормально. Я думаю, что в футболе то руководство, которое относится к нам положительно. На предвыборной конференции был представитель УЕФА Зоран Лакович, он все подробно рассказал. Это наши друзья. И в принципе всесторонняя поддержка», — цитирует Прядкина ТАСС.

По словам советника президента УЕФА, на действия руководства организации влияет европейская политика. При этом вопрос об исключении РФС из членов УЕФА никогда официально не рассматривался.

Прядкин не исключил, что президент УЕФА Александер Чеферин посетит Россию.

«Я думаю, что при первой возможности Александер Чеферин посетит все федерации. Относительно недавно он был в Казахстане», — сказал советник президента УЕФА.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.

Источник: ТАСС
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Александер Чеферин
Сергей Прядкин
УЕФА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 7
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Педро

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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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