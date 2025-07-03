Источник: «Фламенго» ждет от «Зенита» финансовых гарантий, чтобы завершить трансфер Жерсона

«Фламенго» ждет подтверждения платежа, чтобы завершить переход хавбека команды Жерсона в «Зенит», сообщает журналист Пабло Руа.

По информации источника, в бразильском клубе опасаются, что не смогут получить средства за 28-летнего футболиста, поэтому готовы завершить трансфер, только когда «Зенит» предоставит финансовые гарантии.

1 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг «СЭ» информацию о том, что трансфер находится под угрозой срыва.

Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес.