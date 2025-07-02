Источник: Карраскаль перешел во «Фламенго» за 14 миллионов евро

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль продолжит карьеру во «Фламенго», сообщает журналист Хулио Мигель Нету.

По информации источника, 27-летний колумбиец уже подписал контракт с бразильским клубом. «Фламенго» заплатит за него 14 миллионов евро — 12 в рассрочку и еще 2 миллиона в качестве бонусов. Официально о сделке должны объявить до 12 июля.

Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.