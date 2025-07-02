Медина и Чернов не тренируются с основой «Спартака» по решению Станковича

На тренировке «Спартака» 1 июля трое игроков — Никита Чернов, Хесус Медина и Антон Зиньковский — занимались отдельно от команды. Такое решение принял главный тренер Деян Станкович, поскольку не рассчитывает на этих игроков в ближайшее время, сообщает «Чемпионат».

В то время как остальные футболисты тренировались в общей группе, эти игроки занимались на другом поле.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место. 29-летний Чернов сыграл восемь матчей в РПЛ, Медина — 18 матчей и забил один гол. По данным инсайдера Ивана Карпова, Антон Зиньковский близок к переходу в «Сочи» на правах аренды.