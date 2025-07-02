Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

2 июля, 12:39

Медина и Чернов не тренируются с основой «Спартака» по решению Станковича

Камила Абдурахманова
корреспондент
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На тренировке «Спартака» 1 июля трое игроков — Никита Чернов, Хесус Медина и Антон Зиньковский — занимались отдельно от команды. Такое решение принял главный тренер Деян Станкович, поскольку не рассчитывает на этих игроков в ближайшее время, сообщает «Чемпионат».

В то время как остальные футболисты тренировались в общей группе, эти игроки занимались на другом поле.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место. 29-летний Чернов сыграл восемь матчей в РПЛ, Медина — 18 матчей и забил один гол. По данным инсайдера Ивана Карпова, Антон Зиньковский близок к переходу в «Сочи» на правах аренды.

Источник: Чемпионат
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Зиньковский
Деян Станкович
Никита Чернов
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода 76 тысяч евро от «Локомотива»
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Велокоманда Israel Premier Tech изменит название
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Den211

    а ты как я погляжу знаток по полногам Медины и Зиньковского? Все трое конечно не Месси даже втроем, но вполне добротные игроки по меркам РПЛ. Хотя в Спартаке даже Месси бы сдулся.

    03.07.2025

  • Вячеслав Шипилов

    Мне все равно. Но даянка -хряк должен навариться на трансферах. А, оно еще это не сделало. Только орать и скакать научилось или усовершенствовалось.

    03.07.2025

  • Олег 70

    медина-иуда-иди на иух отсюда))))

    02.07.2025

  • Oda Mae Brown

    Ну я не согласен. Заболотный может выстрельнуть. Это по крайней мере не кот в мешке. А то взяли Гарсию - и что? Он его бедного в состав воткнуть не может. Двигает туда сюда. Это в Греции его можно хоть на ворота поставить и он будет забивать

    02.07.2025

  • Вячеслав Шипилов

    даянка-хряк он дока, он знает.

    02.07.2025

  • zg

    Медина коням 2 забил,решающих,не в курсе?Чем уже себя окупил!Да,он не супер быстр,но игрок качественный,с головой и прежде чем такого сплавить,нужно кого то приобрести!

    02.07.2025

  • zg

    То есть забракованы сходу?!С Зиной все ясно,хотя и ему шанс могли бы дать,но по Медине и Чернову я не понимаю от слова вообще!Тьфу!Продлили мля недотренера!Абена то как,уехал или тренируется?!

    02.07.2025

  • Келофин

    Так это такие как ты эти раздраи придумываешь. Медина вполноги играет всю карьеру в России,Зиньковский-даже не вполноги играл последнее время,а Чернов-защитник на замену травмированных.

    02.07.2025

  • Oda Mae Brown

    Медина качественный? Интересно в чём? Ни скорости, ни удара. Один раз Акинфееву забил случайно. Ему дай ещё сто раз так ударить, ни разу не забьёт. Чернов - это средний футболист. Для защитника это плохо. Если бороться за высокие места, то нужны футболисты выше среднего. Зиньковский застыл. Ничего нового. Одна суета в движениях. Тоже не уровень Спартака. Это всё баласт. Почему раньше не избавились? Станкович всё правильно делает. Немного скомкал концовку сезона, но сразу команду не собрать. Я думаю, что в этот раз у него всё будет хорошо. Он отлично ведёт селекцию.

    02.07.2025

  • Следующая новость: Станкович занимался отдельно от команды...)))

    02.07.2025

  • Helicopter

    Гнобит армейцев, Зе следующий.....

    02.07.2025

  • Топотун

    Зачем взяли муду блевантина ?

    02.07.2025

  • Valekka

    Чтобы удовлетворить амбиции,нужна длинная скамейка.Удаляя таких игроков,Станок,видимо,что-то уже про трансферы знает,либо он не очень умный.Хотя писакам СЭ только наивный верить может!

    02.07.2025

  • Karma_police

    Какая-то странная инфа. В клубном видео со вчерашней тренировки как минимум Чернов был со всеми. (подписан в телеге на оф.канал Спартака)

    02.07.2025

  • winvem

    по чернову согласен

    02.07.2025

  • Tony Lee

    Чем его не устраивает Чернов? Непонятно, честно говоря. Да и Медина тоже качественный футболист.

    02.07.2025

  • Den211

    Станкович в своем репертуаре. Еще чемп не начался а уже опять раздрай. Самодурство Абаскаля заразно. Если бы у Спартака сплошь Ламины да Родри играли бы одно дело, а тут вполне нормальные игроки только с придурью Станковича.

    02.07.2025

  • Jean4

    Станкович балласт сбрасывает? Есть мнение, что до зимы он сам окажется балластом. Заболотного пусть с собой только заберет.

    02.07.2025

    • Отец Игнатова подтвердил информацию о переговорах с «Сочи»

    Мацуев рассказал, как «Спартак» поздравил его с юбилеем
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости