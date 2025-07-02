Ларионов: «Приятно, что в чемпионате России по футболу сменился чемпион»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сравнил российский футбол с европейским.

«Российский футбол некорректно сравнивать с европейским. Есть топ-5 лиг, которые считаются сильнейшими. Чтобы РПЛ сравнивать с ними, нам сначала нужно вернуться на международную арену. Пока могу сказать, что два сезона подряд в чемпионате России интрига живет до конца, это самое важное. Есть команды, которые явно посильнее, как и везде, в любой стране. Приятно, что сменился чемпион, то есть у других команд появился шанс, они поняли, что невозможное возможно», — сказал Ларионов Odds.ru.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны, прервав шестилетнюю победную серию «Зенита» в РПЛ.