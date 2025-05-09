Опубликован обновленный рейтинг лучших российских бойцов P4P

В апреле и начале мая было немало значимых боев для российских ММА, тем не менее новых лиц в рейтинге лучших бойцов России не появилось. Гаджи Рабаданов, одержавший третью победу подряд нокаутом в PFL, оказался поблизости от топ-15, но все же туда не попал. Похоже, что от вхождения в рейтинг его отделяет одна яркая победа.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 36 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 561 (525 баллов + 36 упоминаний в анкетах)

2. Магомед Анкалаев — 519 (483 + 36).

3. Вадим Немков — 453 (417 + 36).

4. Арман Царукян — 426 (391 + 35).

5. Александр Волков — 405 (369 + 36).

6. Петр Ян — 350 (316 + 34).

7. Усман Нурмагомедов — 349 (313 + 36).

8. Мовсар Евлоев — 339 (305 + 34).

9. Шамиль Мусаев — 282 (248 + 34).

10. Умар Нурмагомедов — 261 (228 + 33).

11. Сергей Павлович — 211 (181 + 30).

12. Магомедрасул Гасанов — 148 (124 + 24).

13. Денис Гольцов — 66 (50 + 16).

14. Анатолий Малыхин — 62 (49 + 13).

15. Роман Копылов — 58 (43 + 15).

Попали в анкеты респондентов, но не вошли в топ-15:

Гаджи Рабаданов — 46 (32 + 14).

Ислам Омаров — 36 (28 + 8).

Евгений Гончаров — 27 (22 + 5).

Тимур Хизриев — 24 (16 + 8).

Муслим Магомедов — 20 (16 + 4).

Никита Крылов — 18 (14 + 4).

Шарабутдин Магомедов — 18 (14 + 4).

Рамазан Курамагомедов — 18 (14 + 4).

Богдан Гуськов — 16 (13 + 3).

Александр Шлеменко — 14 (11 + 3).

Икрам Алискеров — 13 (8+5)

Валентин Молдавский — 13 (9 + 4).

Эдуард Вартанян — 11 (8 + 3).

Альберт Туменов — 9 (7 + 2).

Азамат Мурзаканов — 9 (7 + 2).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 8 (7 + 1).

Шамиль Газиев — 8 (6 + 2).

Тагир Уланбеков — 7 (5 + 2).

Абубакар Вагаев — 6 (3 + 3).

Азамат Бекоев — 6 (3 + 3).

Кирилл Корнилов — 6 (5 + 1).

Адлан Ибрагимов — 6 (5 + 1).

Евгений Игнатьев — 2 (1 + 1).

Мовлид Хайбулаев — 2 (1 + 1).

Магомед Магомедкеримов — 2 (1 + 1).