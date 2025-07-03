Карасев ответил на критику о большом времени консультаций с ВАР

Арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» высказался о влиянии ВАР на игру.

— По поводу ВАР — от многих футболистов слышим, что эта система убивает игру.

— У меня встречный вопрос. Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Мы должны от этого отталкиваться. К сожалению, совместить иногда не получается. На это есть много причин: все люди разные, судьи тоже, футбольное образование отличается. Кто-то играл, кто-то меньше играл. Плюс нужно понимание футбола. Учтите и эмоционально-психологическое состояние, когда ты сидишь в кабинке и понимаешь, что надо все делать быстро, а этот повтор плохой, на втором ничего непонятно, время идет... Все стремятся к совершенству, но я думаю, надо отталкиваться от того, чтобы было принято правильное решение.

— В суперфинале Кубка России был показательный момент, когда момент с незасчитанным голом в ворота Ятимова смотрели семь минут.