Судейство

3 июля 2025, 08:00

Карасев заявил, что не знает о критике со стороны болельщиков и руководства «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» подвел итоги сезона-2024/25.

Можете подвести итоги сезона?

— Скажу коротко: этот сезон мне не удался.

— В «СЭ» вышло интервью Сергея Степашина. Он сказал, что вы извинились за момент в начале сезона, когда не назначили пенальти в матче «Динамо» и «Краснодара».

— Я не с ним лично общался, хотя мы знакомы. Но публично уже приносил извинения. Да, это ошибка. И ее надо признать.

— Болельщики «Динамо» часто высказывают недовольство вашими действиями, плюс была критика от председателя совета директоров Дмитрия Гафина. Ваше отношение?

— Я ничего об этом не слышал, ничего не знаю. Какие-то игры не складываются просто потому, что так получается. В этом сезоне не складывались, до этого складывались. И так с каждым клубом, потому что я в премьер-лиге очень давно.

Рано или поздно во взаимоотношениях с любой командой что-то случается, арбитр заносится в категорию «неудачных». Можно даже не совершить ошибки, но начинаются разговоры: «А мы сыграли ничью, но могли выиграть...» Я работаю с 2008 года, уже 17 сезонов. Конечно, рано или поздно с каким-то клубом что-то не будет складываться. Когда мы говорим о таком большом сроке, это нормально.

Сергей Карасев.«Прошлый сезон надо вычеркнуть. У меня таких за всю карьеру не было». Интервью Сергея Карасева

46-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года он является судьей ФИФА.

    Арбитр Карасев назвал причины неудач в прошлом сезоне
