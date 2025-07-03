Источник: переговоры о трансфере Карраскаля застопорились из-за споров об условиях оплаты

Переговоры между «Динамо» и «Фламенго» о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля приостановились из-за споров об условиях оплаты, как сообщает журналист Пабло Руа в соцсети X.

Согласно источнику, «Динамо» требует получить всю сумму за трансфер сразу, в то время как «Фламенго» предлагает выплачивать ее в три этапа.

Ранее появлялась информация, что клубы близки к завершению сделки на сумму 14 миллионов евро с учетом бонусов. Однако затем агент игрока заявил, что договоренности пока нет.

Карраскаль играет за «Динамо» с лета 2023 года. Ранее он выступал за ЦСКА, откуда перешел в «Динамо» за 3,5 миллиона евро.