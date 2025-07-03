Арбитр Карасев назвал причины неудач в прошлом сезоне
Арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, сколько еще планирует судить.
— Насколько долго планируете еще судить?
— Еще пару сезонов отработать было бы здорово. Сейчас это моя цель, а дальше посмотрим. Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти. Он и правда был неудачным. У меня таких сезонов за всю карьеру не было.
— Как вы думаете почему?
— Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений, и пойдет. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и все дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и в принципе правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена, и ее надо держать.
— В минувшем сезоне вы еще судили в Саудовской Аравии, в том числе матч с участием Криштиану Роналду.
— Да, слава богу, еще получается выезжать, пока мы в изоляции. Но я больше говорил про Россию, что люди оценивают меня по самой высокой шкале. Где-то чуть просел — сразу критика, и это тоже правильно. Поэтому постараюсь не допустить повторения, следующий сезон должен удаться. Пока есть здоровье, надо работать.
46-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года он является судьей ФИФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1