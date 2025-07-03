Арбитр Карасев назвал причины неудач в прошлом сезоне

Арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, сколько еще планирует судить.

— Насколько долго планируете еще судить?

— Еще пару сезонов отработать было бы здорово. Сейчас это моя цель, а дальше посмотрим. Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти. Он и правда был неудачным. У меня таких сезонов за всю карьеру не было.

— Как вы думаете почему?

— Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений, и пойдет. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и все дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и в принципе правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена, и ее надо держать.

— В минувшем сезоне вы еще судили в Саудовской Аравии, в том числе матч с участием Криштиану Роналду.

— Да, слава богу, еще получается выезжать, пока мы в изоляции. Но я больше говорил про Россию, что люди оценивают меня по самой высокой шкале. Где-то чуть просел — сразу критика, и это тоже правильно. Поэтому постараюсь не допустить повторения, следующий сезон должен удаться. Пока есть здоровье, надо работать.

46-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года он является судьей ФИФА.