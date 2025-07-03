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Судейство

Арбитр Карасев назвал причины неудач в прошлом сезоне

Микеле Антонов
Корреспондент
Арбитр Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, сколько еще планирует судить.

— Насколько долго планируете еще судить?

— Еще пару сезонов отработать было бы здорово. Сейчас это моя цель, а дальше посмотрим. Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти. Он и правда был неудачным. У меня таких сезонов за всю карьеру не было.

— Как вы думаете почему?

— Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений, и пойдет. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и все дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и в принципе правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена, и ее надо держать.

— В минувшем сезоне вы еще судили в Саудовской Аравии, в том числе матч с участием Криштиану Роналду.

— Да, слава богу, еще получается выезжать, пока мы в изоляции. Но я больше говорил про Россию, что люди оценивают меня по самой высокой шкале. Где-то чуть просел — сразу критика, и это тоже правильно. Поэтому постараюсь не допустить повторения, следующий сезон должен удаться. Пока есть здоровье, надо работать.

Сергей Карасев.«Прошлый сезон надо вычеркнуть. У меня таких за всю карьеру не было». Интервью Сергея Карасева

46-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года он является судьей ФИФА.

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РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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