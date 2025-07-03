ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до 2026 года

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами. Оно будет действовать до 30 июня 2026 года.

Это разрешение ФИФА не касается контрактов, которые были зарегистрированы после 21 мая 2023 года и не распространяется на тех, кто продлил свои соглашения после 7 марта 2022 года.

«Это продление обеспечивает постоянную нормативно-правовую поддержку игрокам, тренерам и клубам, пострадавшим в результате конфликта, и отражает неизменную приверженность ФИФА защите стабильности и целостности футбольной системы в исключительных обстоятельствах», — говорится в заявлении ФИФА.

Также в заявлении организации говорится, что данное решение было принято после консультаций с заинтересованными сторонами, к которым относятся члены ФИФА, лиги, клубы и представители игроков.

В 2022 году ФИФА позволила иностранцам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами в одностороннем порядке.