Источник: Жедсон Фернандеш покинет «Бешикташ» и может продолжить карьеру в РПЛ

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к уходу из команды, сообщает Resmi Transfer.

По информации источника, 26-летний португалец должен покинуть команду летом. Ожидается, что он продолжит карьеру в России. В зимнее трансферное окно сообщалось, что интерес к Жедсону проявляют «Зенит» и «Спартак».

В прошедшем сезоне Фернандеш провел 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.