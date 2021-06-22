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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 10

Авторы:

Ольга Шевякова
Сергей Баюшкин
Сегодня, 08:15
Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Тренировка дома по системе Фулбоди (Full body) для новичков является наиболее эффективным способом прокачки всех мышц тела. «Спорт-Экспресс» совместно с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой создали для вас специальный комплекс упражнений, который состоит из 12 выпусков.

До старта сегодняшнего занятия советуем вам ознакомиться с предыдущими сериями (ссылки на них в конце текста). Первая и вторая тренировки стали вводными для читателей «СЭ». В четвертом, пятом и шестом выпусках были добавлены новые упражнения, повышена сложность выполнения, а также показали вариант круговой тренировки. В седьмой серии продемонстрировали многофункциональный комплекс, а восьмая стала комбинированной и особенно энергозатратной. Девятый выпуск отметился самым большим объемом нагрузок. Сегодняшнее занятие будет многокруговым.

Помните, что секрет вашего прогресса на пути к идеальному и спортивному телу — терпение и регулярность занятий.

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Как правильно тренироваться дома

До тренировки нужно психологически настроиться на упорную работу, а также следовать нескольким рекомендациям:

· выберите удобное для вас время;

· высыпайтесь;

· правильно питайтесь;

· пейте воду;

· делайте разминку и заминку;

· тренируйтесь в спортивной одежде;

· занимайтесь с музыкой;

· проветривайте помещение;

· выберите удобное для вас время;

· высыпайтесь.

Что нужно для тренировки

· гантели (2 или 3 кг);

· спортивный коврик.

Данная тренировка подходит для начинающих с базовым уровнем подготовки. Далее будет представлен один круг упражнений. Всего тренировка включает в себя пять кругов.

Выход в планку из положения стоя

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса, спины и рук. Разминка.

Исходное положение: стоя.

Опускайтесь вниз из положения стоя и делайте несколько шагов руками, затем возвращайтесь обратно.

Делайте по 10 повторений.

Выпрыгивание из приседания

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног. Можно выполнять с отягощением (гантель).

Исходное положение: стоя. Ноги чуть шире плеч, носки развернуты. Если выполняете с гантелью, то держите ее перед собой.

Садитесь и выпрыгивайте.

Делайте по 30 повторений.

Отжимания (с колен)

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц рук и груди. Подготовьте коврик. Можно выполнять с колен.

Исходное положение: опуститесь на пол и поставьте руки шире плеч.

Опускайтесь грудью в пол и вставайте.

Делайте по 20 повторений.

Выпады в сторону

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног и ягодиц. Подготовьте две гантели.

Исходное положение: сделайте широкий шаг в сторону так, чтобы левая нога стала опорной. Правая развернута. В руках держите гантели.

Отводите бедро назад, направляя корпус вперед, и садитесь на другое бедро. Затем толкайтесь левой ягодицей и возвращайтесь в исходное положение. На вдохе — садитесь, на выдохе — вставайте. Гантели держите перед собой.

Делайте по 15 повторений на каждую ногу.

Скручивания под бедром в 90 градусов

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса. Выполняйте его на коврике.

Исходное положение: лежа зафиксируйте бедра под углом в 90 градусов. Руки расположите за головой.

Выполняйте скручивания.

Делайте по 20 повторений.

Тяга гантелей к поясу в наклоне

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц спины с гантелями.

Исходное положение: стойка в наклоне под 45 градусов. Спина ровная, мышцы пресса напряжены, поясница стабильна.

Вытягивайте руки вниз из положения наклона. Не поднимая плеч, сводите лопатки на вдохе и тяните гантели к поясу на выдохе. Задача — постараться максимально свести мышцы спины, не подключая руки.

Делайте по 15 повторений.

На этом завершается первый круг тренировки. Всего их — пять. Между ними рекомендуется делать небольшой отдых (от одной до нескольких минут).

Следите за новыми сериями на сайте «СЭ» — новая серия каждый вторник.

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 3

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 4

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 5

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 6

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 7

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 8

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 9

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