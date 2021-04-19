Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2
В первом выпуске мы показали вам базовые упражнения на спину, пресс, ягодицы, ноги, грудь и плечи. В этот раз вас ожидает более сложная программа. Тренируясь с нами регулярно, вы сможете добиться красивого и подтянутого тела.
Подготовка к тренировке
Перед спортивными нагрузками необходимо правильно подготовиться в моральном и физическом плане. Прежде всего нужно:
· выбрать подходящее время;
· выспаться;
· подобрать удобную форму для занятий;
· стремиться к правильному питанию.
Что нужно для тренировки
1) гантели (2 или 3 кг);
2) коврик спортивный;
3) упор спортивный (можно использовать диван, подоконник, стул).
Программа тренировки на всё тело рассчитана на начинающих. Вы можете использовать спортивный инвентарь в зависимости от того, какая нагрузка вам больше подходит. В комплекс войдут упражнения на спину, пресс, ягодицы, ноги, грудь, руки и плечи.
Подъем таза лежа
Упражнение для мышц поясницы. Для его выполнения нужен спортивный коврик.
Исходное положение: лечь на спину и согнуть ноги в коленях, ваши стопы при этом упираются в пол.
Фиксируйте поясницу перед выполнением. На выдохе напрягайте мышцы ног и ягодиц, поднимая таз до горизонтальной линии с телом. На вдохе — опускайте таз.
Делайте по 20 повторений.
Жим гантелей стоя
Упражнение для мышц плеч. Для его выполнения нужны гантели.
Исходное положение: стоя с гантелями. Угол между плечом и предплечьем должен составлять 90 градусов.
Во время вдоха фиксируйте исходное положение, когда локти ниже плеча, а на выдохе поднимайте гантели. Всё движение происходит в проекции тела. Ваши локти и плечи не должны заходить за воображаемую линию.
Делайте по 20 повторений.
Выпады на месте
Упражнение для мышц ягодиц и ног. Можно выполнять с гантелями.
Исходное положение: ставьте правую ногу (либо левую) назад на носке, а другую сделайте опорной.
Из исходного положения выполняйте приседание (как показано на скриншоте). Делайте выпад так, чтобы ноги были под углом 90 градусов. На вдохе опускайтесь, на выдохе — вставайте.
Делайте по 10 повторений на каждую ногу.
Тяга гантелей с упором
Упражнение для мышц спины, рук и плеч. Для выполнения нужны гантели и спортивный упор (либо диван, подоконник, стул и т. п.).
Исходное положение: стоя в наклоне. Правая рука и нога служат опорой.
В левой руке держите гантель (плечо опущено), а правую кладите на спортивный упор (смотрите скриншот). При этом левая нога стоит на носке.
На выдохе тяните руку с гантелей к поясу. Фиксируйте на секунду и опускайте на вдохе.
Делайте по 10 повторений на каждую руку.
Приседания с широкой постановкой ног
Упражнения для мышц ног и ягодиц. Для выполнения нужны гантели.
Исходное положение: поставьте ноги шире плеч и разверните носки. В руки возьмите гантели и держите их перед собой. Спина находится в прямом положении.
На вдохе уводите таз назад, корпус выносите чуть-чуть вперед и выполняйте приседание. Ваши колени не должны выходить за носки. На выдохе — напрягайте мышцы ног и вставайте.
Делайте по 20 повторений.
Разгибания рук с гантелями
Упражнение для мышц рук. Для него вам понадобятся гантели.
Исходное положение: с гантелями в согнутых руках вставайте в положение наклона под углом в 45 градусов. Фиксируйте плечи у талии.
На выдохе разгибайте руки, задерживайтесь в этом состоянии и возвращайте их в исходное положение.
Делайте по 20 повторений.
Планка с разворотом
Упражнение на мышцы пресса.
Исходное положение: упирайтесь ладонями и носками в пол (поза планки). Не опускайте и не поднимайте свой таз (смотрите скриншот).
Из исходного положения раскрывайте грудную клетку, поднимая плечо наверх, и опускайтесь в исходное положение.
Делайте по 10 повторений на каждую ногу.
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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1
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