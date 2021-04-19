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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Авторы:

Ольга Шевякова
Сергей Баюшкин
Сегодня, 08:00
Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Программа тренировок дома по системе Фулбоди (Full body) позволяет проработать все мышцы тела за одно занятие. Вместе с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой мы подготовили очередной комплекс упражнений из 6 серий.

В первом выпуске мы показали вам базовые упражнения на спину, пресс, ягодицы, ноги, грудь и плечи. В этот раз вас ожидает более сложная программа. Тренируясь с нами регулярно, вы сможете добиться красивого и подтянутого тела.

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Подготовка к тренировке

Перед спортивными нагрузками необходимо правильно подготовиться в моральном и физическом плане. Прежде всего нужно:

· выбрать подходящее время;

· выспаться;

· подобрать удобную форму для занятий;

· стремиться к правильному питанию.

Что нужно для тренировки

1) гантели (2 или 3 кг);

2) коврик спортивный;

3) упор спортивный (можно использовать диван, подоконник, стул).

Программа тренировки на всё тело рассчитана на начинающих. Вы можете использовать спортивный инвентарь в зависимости от того, какая нагрузка вам больше подходит. В комплекс войдут упражнения на спину, пресс, ягодицы, ноги, грудь, руки и плечи.

Подъем таза лежа

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц поясницы. Для его выполнения нужен спортивный коврик.

Исходное положение: лечь на спину и согнуть ноги в коленях, ваши стопы при этом упираются в пол.

Фиксируйте поясницу перед выполнением. На выдохе напрягайте мышцы ног и ягодиц, поднимая таз до горизонтальной линии с телом. На вдохе — опускайте таз.

Делайте по 20 повторений.

Жим гантелей стоя

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц плеч. Для его выполнения нужны гантели.

Исходное положение: стоя с гантелями. Угол между плечом и предплечьем должен составлять 90 градусов.

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Во время вдоха фиксируйте исходное положение, когда локти ниже плеча, а на выдохе поднимайте гантели. Всё движение происходит в проекции тела. Ваши локти и плечи не должны заходить за воображаемую линию.

Делайте по 20 повторений.

Выпады на месте

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ягодиц и ног. Можно выполнять с гантелями.

Исходное положение: ставьте правую ногу (либо левую) назад на носке, а другую сделайте опорной.

Из исходного положения выполняйте приседание (как показано на скриншоте). Делайте выпад так, чтобы ноги были под углом 90 градусов. На вдохе опускайтесь, на выдохе — вставайте.

Делайте по 10 повторений на каждую ногу.

Тяга гантелей с упором

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
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Упражнение для мышц спины, рук и плеч. Для выполнения нужны гантели и спортивный упор (либо диван, подоконник, стул и т. п.).

Исходное положение: стоя в наклоне. Правая рука и нога служат опорой.

В левой руке держите гантель (плечо опущено), а правую кладите на спортивный упор (смотрите скриншот). При этом левая нога стоит на носке.

На выдохе тяните руку с гантелей к поясу. Фиксируйте на секунду и опускайте на вдохе.

Делайте по 10 повторений на каждую руку.

Приседания с широкой постановкой ног

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнения для мышц ног и ягодиц. Для выполнения нужны гантели.

Исходное положение: поставьте ноги шире плеч и разверните носки. В руки возьмите гантели и держите их перед собой. Спина находится в прямом положении.

На вдохе уводите таз назад, корпус выносите чуть-чуть вперед и выполняйте приседание. Ваши колени не должны выходить за носки. На выдохе — напрягайте мышцы ног и вставайте.

Делайте по 20 повторений.

Разгибания рук с гантелями

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц рук. Для него вам понадобятся гантели.

Исходное положение: с гантелями в согнутых руках вставайте в положение наклона под углом в 45 градусов. Фиксируйте плечи у талии.

На выдохе разгибайте руки, задерживайтесь в этом состоянии и возвращайте их в исходное положение.

Делайте по 20 повторений.

Планка с разворотом

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение на мышцы пресса.

Исходное положение: упирайтесь ладонями и носками в пол (поза планки). Не опускайте и не поднимайте свой таз (смотрите скриншот).

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Из исходного положения раскрывайте грудную клетку, поднимая плечо наверх, и опускайтесь в исходное положение.

Делайте по 10 повторений на каждую ногу.

Следите за новыми сериями на сайте «СЭ» — новая серия каждый понедельник.

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

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