Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Программа тренировок дома по системе Фулбоди (Full body) позволяет проработать все мышцы тела за одно занятие. Вместе с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой мы подготовили очередной комплекс упражнений из 6 серий.

В первом выпуске мы показали вам базовые упражнения на спину, пресс, ягодицы, ноги, грудь и плечи. В этот раз вас ожидает более сложная программа. Тренируясь с нами регулярно, вы сможете добиться красивого и подтянутого тела.

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Подготовка к тренировке

Перед спортивными нагрузками необходимо правильно подготовиться в моральном и физическом плане. Прежде всего нужно:

· выбрать подходящее время;

· выспаться;

· подобрать удобную форму для занятий;

· стремиться к правильному питанию.

Что нужно для тренировки

1) гантели (2 или 3 кг);

2) коврик спортивный;

3) упор спортивный (можно использовать диван, подоконник, стул).

Программа тренировки на всё тело рассчитана на начинающих. Вы можете использовать спортивный инвентарь в зависимости от того, какая нагрузка вам больше подходит. В комплекс войдут упражнения на спину, пресс, ягодицы, ноги, грудь, руки и плечи.

Подъем таза лежа

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц поясницы. Для его выполнения нужен спортивный коврик.

Исходное положение: лечь на спину и согнуть ноги в коленях, ваши стопы при этом упираются в пол.

Фиксируйте поясницу перед выполнением. На выдохе напрягайте мышцы ног и ягодиц, поднимая таз до горизонтальной линии с телом. На вдохе — опускайте таз.

Делайте по 20 повторений.

Жим гантелей стоя

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц плеч. Для его выполнения нужны гантели.

Исходное положение: стоя с гантелями. Угол между плечом и предплечьем должен составлять 90 градусов.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Во время вдоха фиксируйте исходное положение, когда локти ниже плеча, а на выдохе поднимайте гантели. Всё движение происходит в проекции тела. Ваши локти и плечи не должны заходить за воображаемую линию.

Делайте по 20 повторений.

Выпады на месте

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ягодиц и ног. Можно выполнять с гантелями.

Исходное положение: ставьте правую ногу (либо левую) назад на носке, а другую сделайте опорной.

Из исходного положения выполняйте приседание (как показано на скриншоте). Делайте выпад так, чтобы ноги были под углом 90 градусов. На вдохе опускайтесь, на выдохе — вставайте.

Делайте по 10 повторений на каждую ногу.

Тяга гантелей с упором

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц спины, рук и плеч. Для выполнения нужны гантели и спортивный упор (либо диван, подоконник, стул и т. п.).

Исходное положение: стоя в наклоне. Правая рука и нога служат опорой.

В левой руке держите гантель (плечо опущено), а правую кладите на спортивный упор (смотрите скриншот). При этом левая нога стоит на носке.

На выдохе тяните руку с гантелей к поясу. Фиксируйте на секунду и опускайте на вдохе.

Делайте по 10 повторений на каждую руку.

Приседания с широкой постановкой ног

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнения для мышц ног и ягодиц. Для выполнения нужны гантели.

Исходное положение: поставьте ноги шире плеч и разверните носки. В руки возьмите гантели и держите их перед собой. Спина находится в прямом положении.

На вдохе уводите таз назад, корпус выносите чуть-чуть вперед и выполняйте приседание. Ваши колени не должны выходить за носки. На выдохе — напрягайте мышцы ног и вставайте.

Делайте по 20 повторений.

Разгибания рук с гантелями

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц рук. Для него вам понадобятся гантели.

Исходное положение: с гантелями в согнутых руках вставайте в положение наклона под углом в 45 градусов. Фиксируйте плечи у талии.

На выдохе разгибайте руки, задерживайтесь в этом состоянии и возвращайте их в исходное положение.

Делайте по 20 повторений.

Планка с разворотом

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение на мышцы пресса.

Исходное положение: упирайтесь ладонями и носками в пол (поза планки). Не опускайте и не поднимайте свой таз (смотрите скриншот).

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Из исходного положения раскрывайте грудную клетку, поднимая плечо наверх, и опускайтесь в исходное положение.

Делайте по 10 повторений на каждую ногу.

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