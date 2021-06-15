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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 9

Авторы:

Ольга Шевякова
Сергей Баюшкин
Сегодня, 08:00
Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Тренировка дома по системе full body (фулбоди) подходит для тех, кто делает первые шаги в спорте. Благодаря этой программе вы сможете проработать все мышцы тела. «Спорт-Экспресс» вместе с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой подготовили для вас специальный комплекс упражнений из 12 выпусков.

Перед началом сегодняшнего занятия рекомендуем вам изучить предыдущие серии (ссылки на них в конце текста). Первая и вторая тренировки стали вводными для читателей «СЭ». В четвертом, пятом и шестом выпусках были добавлены новые упражнения, повышена сложность выполнения, а также показали вариант круговой тренировки. В седьмой серии продемонстрировали многофункциональный комплекс, а восьмая стала комбинированной и особенно энергозатратной. Объем тренировок в новом занятии будет увеличен еще сильнее.

Тренируйтесь регулярно и запаситесь терпением. Это поможет вам быстрее достичь результатов на пути к идеальному телу.

Как правильно заниматься фитнесом.Как правильно заниматься фитнесом. Советы эксперта

Как правильно тренироваться дома

До тренировки нужно психологически настроиться на упорную работу, а также следовать нескольким рекомендациям:

· выберите удобное для вас время;

· высыпайтесь;

· правильно питайтесь;

· пейте воду;

· делайте разминку и заминку;

· тренируйтесь в спортивной одежде;

· занимайтесь с музыкой;

· проветривайте помещение.

Что нужно для тренировки

· гантели (2 или 3 кг);

· спортивная резина (эспандер);

· спортивный коврик.

Данная тренировка подходит для начинающих с базовым уровнем подготовки. Если выполнение каких-то упражнений вам покажется сложным, то уменьшите нагрузку или сократите количество повторений.

Приседания с широкой постановкой ног

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног и ягодиц. Выполняйте его с гантелями.

Исходное положение: возьмите в руки гантели и поставьте широко ноги. Спину держите прямо.

Уводите таз назад, корпус вперед и садитесь. Колени за носки не выходят. Садитесь до угла в 90 градусов и возвращайтесь обратно.

Делайте по 20 повторений.

Жим гантелей одной рукой

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц рук и плеч. Для его выполнения нужны гантели.

Исходное положение: стоя с гантелями. Угол между плечом и предплечьем должен составлять у вас 90 градусов.

Поднимите гантели наверх и зафиксируйте одну руку при ровном положении корпуса. Выполняйте жим одной и меняйте на другую руку.

Делайте по 20 повторений.

Подъем таза одной ногой

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног, пресса и поясницы. Вам понадобится спортивный коврик.

Исходное положение: ложитесь на спину. Правую ногу согните, опершись ей в пол. Левая нога поднята вверх.

Отталкивайтесь правой ягодицей и поднимайте таз на выдохе.

Делайте по 12 повторений на каждую ногу.

Выпады назад

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для ног и ягодиц. Для выполнения нужно использовать гантели.

Исходное положение: стоя, одна нога опорная, вторая — в амортизированном состоянии в районе носка.

На вдохе из положения стоя делайте шаг назад и садитесь в выпаде под углом в 90 градусов. Затем толкайтесь правым бедром и вставайте — на выдохе. Мышцы пресса при этом напряжены.

Делайте по 15 повторений на каждую ногу.

Тяга к поясу с эспандером

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц спины. Для выполнения подготовьте эспандер (резину).

Исходное положение: стойте под углом в 45 градусов и зафиксируйте под правой/левой ступней резину, которую держите в натяжении.

Сводите лопатки из исходного положения и затем растягивайте. Старайтесь не помогать себе руками, а работать спиной.

Делайте по 20 повторений.

Отжимания с узкой постановкой

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение на мышцы рук и груди. Выполняйте его с колен на коврике.

Исходное положение: поставьте руки на ширине плеч, а ноги согните в коленях (как на скриншоте).

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Глубоко опускайтесь на вдохе и касайтесь пола грудью, на выдохе — вставайте. Старайтесь не разводить локти в сторону.

Делайте по 20 повторений.

Динамичная планка

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнения на мышцы пресса, спины и рук.

Исходное положение: упирайтесь ладонями и носками в пол (поза планки). Не опускайте и не поднимайте свой таз.

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Выполняйте опускания сначала на один локоть, а затем на другой. Далее возвращайтесь в исходное положение и меняйте руки — следом снова опускайтесь и поднимайтесь.

Делайте в течение 30 секунд.

Диагональные скручивания

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса. Подготовьте коврик.

Исходное положение: ложитесь на спину, руки расположите за головой. Ноги согнуты в коленях и упираются в пол.

Скручивайтесь перед собой, поднимая корпус на выдохе как можно выше и не отрывая стоп.

Делайте по 30 повторений.

Следите за новыми сериями на сайте «СЭ» — новая серия каждый вторник.

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 3

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 4

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 5

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 6

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 7

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 8

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