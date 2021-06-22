Как велоспорт вредит здоровью? Рассказывает врач

Есть ли опасность для здоровья при катании на велосипеде?

С каждым годом люди все больше предпочитают велосипед автомобилю. Для многих велоспорт — это важная часть досуга и возможность самостоятельных спортивных путешествий. Но есть ли опасность для здоровья при катании на велосипеде? На этот и другие часто задаваемые вопросы на ответил врач-травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, младший научный сотрудник Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаил Гуражев.

Врач Михаил Гуражев.

Какой вред для организма и суставов можно получить от велоспорта?

При передвижении на велосипеде нагрузку получают все суставы и мышцы человеческого организма. Как в любом виде спорта, сначала необходимо выполнять разминку, она нужна для подготовки всего организма к поездке. Лучше всего разогреют суставы вращательные движения, причем суставы нужно разминать все, начиная от шеи и заканчивая голеностопными суставами. Если выполнять полноценную разминку, а также умеренно и плавно увеличивать нагрузку, то риск навредить организму равняется нулю.

Какие мышцы работают во время езды на велосипеде. Фото Tanita

Многие мужчины считают, что для них велоспорт особенно опасен. Если это правда, то в чем опасность?

Да, существуют некоторые нежелательные моменты при езде на велосипеде у мужчин. Но прежде всего, в группе риска находятся преимущественно профессиональные спортсмены, которые проводят в «седле» по 8-12 часов ежедневно — однако этот факт ещё требует доказательств.

При нормированных велопрогулках проблем не возникает, и даже наоборот — это положительно влияет на мужское здоровье, так как работа с педалями увеличивает кровоток не только в нижних конечностях, но и в малом тазу.

Если человеку не рекомендуется заниматься велоспортом, чем он может заменить его?

Рекомендуем плавание, так как при занятии этим видом спорта тренируются все мышцы организма, а осевая нагрузка на суставы отсутствует. Также подойдет эллиптический тренажер, при нем тренируются мышцы нижних конечностей и верхних.

Эллиптический тренажер. Фото ShotPot: Pexels

Какие рекомендации врачи могут дать людям занимающимся велоспортом?

Основные рекомендации заключаются в следующем:

— Перед поездкой на велосипеде обязательно сделайте разминку;

— Всегда используйте при катании защитную экипировку (шлем, налокотники, наколенники);

— Пополняйте водный запас (при длительных велопрогулках необходимо всегда иметь с собою питьевую воду);

— Носите одежду по погоде (вам не должно быть сильно жарко или холодно во время езды);

— Если вы хотите увеличить дистанцию, проезжаемую на велосипеде, то, обязательно, делайте это постепенно;

— Подбирайте велосипед по росту, важно при покупке и использовании велосипеда правильно подбирать форму и высоту седла, а также сам размер велосипеда.

Чем полезен велоспорт?

Велоспорт — один из видов физической нагрузки для человека. А регулярная физическая активность — один из ключевых аспектов здорового образа жизни. Ежедневные упражнения делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, а также позитивно влияет на продолжительность жизни. В настоящее время доказано, что уровень риска развития опасных для жизни заболеваний более низкий у людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Редакция также отмечает, что езда на велосипеде улучшает психическое здоровье гонщиков. Исследования показали, что те, кто ездит на регулярно пользуется велосипедом, более счастливы и меньше склонны к депрессии, чем те, кто пользуется другими видами транспорта. Помимо этого, велоспорт снижает риск развития сердечных заболеваний в два раза. Исследование, проведенное Университетом Пердью в США, показало, что для этого необходимо ездить на велосипеде хотя бы полчаса в неделю.

Велоспорт для беременных

Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) относит стационарный велосипед дома или в спортивном зале к одному из видов упражнений, которые безопасны для женщин во время беременности. Но только в том случае, если вы получили одобрение вашего врача на такие занятия. Такие упражнения не только поддерживает форму и силу, но и повышают ваше настроение и дают заряд энергии. При положительном ответе, на таких занятиях вы должны соблюдать три ключевые вещи:

следить за пульсом и избегать перенапряжения;

избегайте перегрева, так как это может нарушить кровообращение;

потребляйте достаточное количество жидкости.

ACOG определяет безопасную интенсивность упражнений во время беременности с пульсом не более 60 — 80% от вашей максимальной частоты, с учетом вашего возраста и физического здоровья. Обычно, это не больше 140 ударов в минуту. Постоянно консультируйтесь с врачом, по мере приближения срока родов вам может рекомендоваться изменения интенсивности упражнений. И всегда помните, если что-то вызывает боль или дискомфорт — прекратите упражнение.

Велоспорт для людей в возрасте

Исследованиями опубликованные в научном журнале Aging Cell показали, что велосипедисты-любители в возрасте от 55 до 79 лет лучше сохраняли мышечную массу и силу с возрастом, в отличии от людей не имеющих регулярных спортивных увлечений. Также, было замечено, что у велосипедистов с возрастом сохраняется стабильный уровень жира и холестерина в организме. Ученые отмечают, что регулярная езда на велосипеде оказывает омолаживающее действие на иммунную систему.

Другое исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ показывает, что регулярное катание на велосипеде снижают риск смерти от всех причин более чем на 40%, и снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний на 45%.

Велоспорт для детей

Как и любой вид спорта, езда на велосипеде может быть полезной общефизической подготовкой для вашего ребёнка. Также, велоспорт содержит много социальных активностей, что очень полезно не только для детей, но и для взрослых. В крупных городах периодически проводятся соревнования, веломарафоны и велозабеги.

Помимо этого, езда на велосипеде помогает улучшить моторику ребенка, например, равновесие и координацию, а также укрепить его мышцы ног и корпуса. А прогулка на велосипеде всей семьей это отличная возможность сблизиться с ребёнком. Но не забудьте проконсультироваться с врачом перед совместными с детьми заездами. При таких болезнях как астма, болезни позвоночника, ортопедические заболевания, порок сердца и заболевания мозжечка занятия велоспортом для детей категорически противопоказаны.