Как велоспорт вредит здоровью? Рассказывает врач
С каждым годом люди все больше предпочитают велосипед автомобилю. Для многих велоспорт — это важная часть досуга и возможность самостоятельных спортивных путешествий. Но есть ли опасность для здоровья при катании на велосипеде? На этот и другие часто задаваемые вопросы на ответил врач-травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, младший научный сотрудник Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаил Гуражев.
Какой вред для организма и суставов можно получить от велоспорта?
При передвижении на велосипеде нагрузку получают все суставы и мышцы человеческого организма. Как в любом виде спорта, сначала необходимо выполнять разминку, она нужна для подготовки всего организма к поездке. Лучше всего разогреют суставы вращательные движения, причем суставы нужно разминать все, начиная от шеи и заканчивая голеностопными суставами. Если выполнять полноценную разминку, а также умеренно и плавно увеличивать нагрузку, то риск навредить организму равняется нулю.
Многие мужчины считают, что для них велоспорт особенно опасен. Если это правда, то в чем опасность?
Да, существуют некоторые нежелательные моменты при езде на велосипеде у мужчин. Но прежде всего, в группе риска находятся преимущественно профессиональные спортсмены, которые проводят в «седле» по 8-12 часов ежедневно — однако этот факт ещё требует доказательств.
При нормированных велопрогулках проблем не возникает, и даже наоборот — это положительно влияет на мужское здоровье, так как работа с педалями увеличивает кровоток не только в нижних конечностях, но и в малом тазу.
Если человеку не рекомендуется заниматься велоспортом, чем он может заменить его?
Рекомендуем плавание, так как при занятии этим видом спорта тренируются все мышцы организма, а осевая нагрузка на суставы отсутствует. Также подойдет эллиптический тренажер, при нем тренируются мышцы нижних конечностей и верхних.
Какие рекомендации врачи могут дать людям занимающимся велоспортом?
Основные рекомендации заключаются в следующем:
— Перед поездкой на велосипеде обязательно сделайте разминку;
— Всегда используйте при катании защитную экипировку (шлем, налокотники, наколенники);
— Пополняйте водный запас (при длительных велопрогулках необходимо всегда иметь с собою питьевую воду);
— Носите одежду по погоде (вам не должно быть сильно жарко или холодно во время езды);
— Если вы хотите увеличить дистанцию, проезжаемую на велосипеде, то, обязательно, делайте это постепенно;
— Подбирайте велосипед по росту, важно при покупке и использовании велосипеда правильно подбирать форму и высоту седла, а также сам размер велосипеда.
Чем полезен велоспорт?
Велоспорт — один из видов физической нагрузки для человека. А регулярная физическая активность — один из ключевых аспектов здорового образа жизни. Ежедневные упражнения делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, а также позитивно влияет на продолжительность жизни. В настоящее время доказано, что уровень риска развития опасных для жизни заболеваний более низкий у людей, которые ведут здоровый образ жизни.
Редакция также отмечает, что езда на велосипеде улучшает психическое здоровье гонщиков. Исследования показали, что те, кто ездит на регулярно пользуется велосипедом, более счастливы и меньше склонны к депрессии, чем те, кто пользуется другими видами транспорта. Помимо этого, велоспорт снижает риск развития сердечных заболеваний в два раза. Исследование, проведенное Университетом Пердью в США, показало, что для этого необходимо ездить на велосипеде хотя бы полчаса в неделю.
Велоспорт для беременных
Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) относит стационарный велосипед дома или в спортивном зале к одному из видов упражнений, которые безопасны для женщин во время беременности. Но только в том случае, если вы получили одобрение вашего врача на такие занятия. Такие упражнения не только поддерживает форму и силу, но и повышают ваше настроение и дают заряд энергии. При положительном ответе, на таких занятиях вы должны соблюдать три ключевые вещи:
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следить за пульсом и избегать перенапряжения;
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избегайте перегрева, так как это может нарушить кровообращение;
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потребляйте достаточное количество жидкости.
ACOG определяет безопасную интенсивность упражнений во время беременности с пульсом не более 60 — 80% от вашей максимальной частоты, с учетом вашего возраста и физического здоровья. Обычно, это не больше 140 ударов в минуту. Постоянно консультируйтесь с врачом, по мере приближения срока родов вам может рекомендоваться изменения интенсивности упражнений. И всегда помните, если что-то вызывает боль или дискомфорт — прекратите упражнение.
Велоспорт для людей в возрасте
Исследованиями опубликованные в научном журнале Aging Cell показали, что велосипедисты-любители в возрасте от 55 до 79 лет лучше сохраняли мышечную массу и силу с возрастом, в отличии от людей не имеющих регулярных спортивных увлечений. Также, было замечено, что у велосипедистов с возрастом сохраняется стабильный уровень жира и холестерина в организме. Ученые отмечают, что регулярная езда на велосипеде оказывает омолаживающее действие на иммунную систему.
Другое исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ показывает, что регулярное катание на велосипеде снижают риск смерти от всех причин более чем на 40%, и снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний на 45%.
Велоспорт для детей
Как и любой вид спорта, езда на велосипеде может быть полезной общефизической подготовкой для вашего ребёнка. Также, велоспорт содержит много социальных активностей, что очень полезно не только для детей, но и для взрослых. В крупных городах периодически проводятся соревнования, веломарафоны и велозабеги.
Помимо этого, езда на велосипеде помогает улучшить моторику ребенка, например, равновесие и координацию, а также укрепить его мышцы ног и корпуса. А прогулка на велосипеде всей семьей это отличная возможность сблизиться с ребёнком. Но не забудьте проконсультироваться с врачом перед совместными с детьми заездами. При таких болезнях как астма, болезни позвоночника, ортопедические заболевания, порок сердца и заболевания мозжечка занятия велоспортом для детей категорически противопоказаны.
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