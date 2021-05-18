Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 6

Тренировка для начинающих дома по системе F ull body (Фулбоди) позволит вам проработать все мышцы тела. Шестое занятие.

Домашняя тренировка по системе Full body (Фулбоди) для новичков обладает высоким уровнем эффективности в базовой закачке всех мышц. «Спорт-Экспресс» совместно с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой создали для вас специальный комплекс упражнений, который состоит из шести серий.

Предлагаем вам посмотреть наши предыдущие выпуски (ссылки на них в конце текста). Первое и второе занятие стали вводными, в них мы познакомили читателей «СЭ» с методикой выполнения упражнений на ноги, руки и пресс. С третьего занятия нагрузка стала более интенсивной, а в четвертом провели круговую тренировку. В пятом были добавлены новые упражнения. Сегодня вам будет предложен комплекс для тех, кто хочет испытать новые ощущения.

Помните, что для достижения красивого и подтянутого тела следует регулярно тренироваться.

Как правильно тренироваться дома

Перед началом тренировки прежде всего необходимо морально настроиться на занятия спортом. Ниже мы также выделили ряд важных рекомендаций:

· занимайтесь в удобное для вас время;

· спите минимум по 7-9 часов;

· питайтесь здоровой пищей;

· пейте воду;

· разминайтесь;

· тренируйтесь в спортивной одежде;

· занимайтесь по возможности на свежем воздухе;

Что нужно для тренировки

— гантели (2 или 3 кг);

— спортивный коврик;

— резиновый эспандер с ручками.

Данная программа рассчитана для начинающих с высоким уровнем подготовки. До старта этого комплекса советуем вам посмотреть предыдущие выпуски. Сегодняшняя тренировка будет интенсивной и включает в себя упражнения на все группы мышц.

Скручивание на пресс

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса. Его лучше выполнять на спортивном коврике.

Исходное положение: лежа на спине. Ноги упираются в пол, а руки соединены за головой.

Скручивайтесь перед собой, поднимая корпус на выдохе как можно выше и не отрывая стоп.

Делайте по 25 повторений.

Румынская тяга

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног, ягодиц и рук. Вам понадобится резиновый эспандер.

Исходное положение: зафиксируйте резину под стопами. Обмотайте руки в резине в зависимости от желаемого уровня натяжения (как на скриншоте).

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Из исходного положения отведите таз назад, напрягите мышцы задней поверхности бедра + ягодиц и выпрямляйтесь.

Делайте по 20 повторений.

Отжимания с шагом

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнения для мышц рук и груди следует выполнять на спортивном коврике.

Исходное положение: поза планки. Руки сделайте чуть шире плеч.

Сделайте шаг влево ногой, затем — рукой и отжимайтесь. Следом всё аналогично в правую сторону.

Делайте по 12 повторений.

Приседания с широкими ногами

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног и ягодиц. Выполняйте его с гантелями.

Исходное положение: возьмите в руки гантели и поставьте широко ноги. Спину держите прямо.

Уводите таз назад, корпус вперед и садитесь. Колени за носки не выходят.

Делайте по 20-30 повторений.

Сгибание и отведение плеча

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц плеч выполняйте с гантелями.

Исходное положение: стоя, в руках гантели.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Отведите плечи через стороны, переведите в центр, опустите их и повторяйте движение без паузы.

Делайте по 15 повторений.

Выпады с выносом колена

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение с гантелями для мышц ног и ягодиц.

Исходное положение: ставьте правую ногу (либо левую) назад на носке, а другую сделайте опорной.

Из исходного положения выполняйте приседание (как показано на скриншоте выше). Делайте медленно выпад так, чтобы ноги были под углом 90 градусов. Толкайтесь резко левым бедром, а правое выносите перед собой под прямым углом.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Делайте по 15 повторений на каждую ногу.

Разгибания рук с гантелями

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение с гантелями для мышц рук (трицепс).

Исходное положение: с гантелями в согнутых руках вставайте в положение наклона под углом в 45 градусов. Фиксируйте плечи у талии.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

На выдохе разгибайте руки, задерживайтесь в этом состоянии и возвращайте их в исходное положение.

Делайте по 20 повторений.

Подъем таза лежа

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног, пресса и поясницы.

Исходное положение: ложитесь на спину. Правую ногу согните, оперевшись ей в пол. Левая нога поднята вверх.

Отталкивайтесь правой ягодицей и поднимайте таз на выдохе.

Делайте по 10 повторений на каждую ногу.

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 3

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 4

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 5