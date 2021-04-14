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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Авторы:

Ольга Шевякова
Сергей Баюшкин
Сегодня, 08:00
Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Программа тренировок в домашних условиях по системе Фулбоди (Full body) идеально подходит для начинающих, она позволяет проработать все мышцы тела за одно занятие. Вместе с профессиональным фитнес-тренером мы подготовили комплекс упражнений из 6 серий.

В условиях пандемии и постоянной занятости далеко не у каждого имеется возможность посещать спортзал. Но есть компромиссное решение — можно тренироваться дома под комментарии специалиста. Во-первых, вам не придется тратить время на дорогу, а во-вторых, это экономия ваших денег. Вместе с персональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой мы расскажем вам о том, как можно легко сделать тело красивым и подтянутым, занимаясь ежедневно по системе Фулбоди.

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Как правильно тренироваться дома

Чтобы тренировка дома доставляла удовольствие и желание совершенствовать свое тело и регулярно поддерживать его в тонусе, следуйте простым, но важным правилам:

1. Определитесь со временем тренировки

Тренируйтесь в любой момент дня: утром / вечером. Важно выбрать оптимальный момент, когда вы чувствуете прилив сил и никуда не опаздываете.

2. Соблюдайте дисциплину и регулярность занятий

Нагрузки должны быть постоянными и регулярными. Делая большие перерывы между тренировками, вы только замедляете свой прогресс.

3. Приобретите нужный инвентарь

Гантели, скакалки, тренажеры и многое другое сейчас можно приобрести в интернет-магазинах.

4. Делайте разминку и заминку

Перед физической нагрузкой мышцы нужно активизировать, а по окончании тренировки их необходимо растянуть.

5. Пейте воду

Результат тренировки во многом зависит от водного баланса в организме человека.

6. Включите бодрую музыку

Мотивирующие треки только повысят желание заниматься спортом и улучшат настроение.

7. Выберите удобную спортивную форму

Одежда и обувь не должны сковывать ваши движения. Удобство материала позволит сильнее погрузиться в процесс занятий.

8. Придерживайтесь режима сна и правильного питания

Рекомендуется спать не менее 7 часов. Старайтесь исключить из своего рациона сладкое, мучное и фастфуд.

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Что нужно для тренировки

1. Гантели (2 или 3 кг);

2. Эспандер резиновый;

3. Резинка для фитнеса.

Программа тренировки на все тело рассчитана на начинающих. Вы можете использовать гантели и другой инвентарь в зависимости от того, какая нагрузка вам больше подходит. В комплекс войдут упражнения на спину, пресс, ягодицы, ног, груди и плеч.

Вертикальная тяга

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц спины. Для его выполнения нужно закрепить резиновый эспандер у дверного косяка либо с любой точки опоры сверху.

Исходное положение: встать на колени и взять лямки эспандера.

С положения ровного корпуса напрягите мышцы пресса, чтобы сохранить корпус стабильным. На выдохе тяните лопатки к позвоночнику (напрягайте спину) и на вдохе растягивайте.

Делайте по 20 повторений.

Приседания с резинкой

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
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Упражнение для мышц ног и ягодиц. Для выполнения необходимо закрепить резинку на голени.

Исходное положение: поставить ноги чуть шире плеч.

Напрячь корпус. Руки держать перед собой или скрестить у груди. Из этого положения выполняйте приседания. Уводите таз назад, а корпус наклоняйте вперед. На вдохе — садитесь, на выдохе — вставайте.

Делайте по 20 повторений.

Отжимания

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц груди, рук и плеч. Можно делать с собственным весом либо при помощи колен.

Исходное положение: два варианта.

1) с собственным весом (скрин выше) — из положения планки (точки опоры — ладони и ноги). Руки чуть шире плеч. На вдохе тянитесь грудью к полу, на выдохе — отталкивайтесь мышцами груди и рук.

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

2) с колен (скрин выше) — опора на колени и ладони. Положение таза — на одной линии с телом. На вдохе опускайтесь вниз, а на выдохе — вставайте.

10 повторений — для упражнения с собственным весом.

15 повторений — при опоре на колени.

Выпады назад

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног, ягодиц и спины.

Исходное положение: стоя.

Делайте шаг назад. Корпус прямой, при этом руки держите перед собой. Садитесь в выпад так, чтобы угол 90 градусов был в переднем и заднем коленях.

Делайте по 12 повторений на каждую ногу.

Тяга гантелей в наклоне

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
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?Упражнения для мышц спины с гантелями.

Исходное положение: стойка в наклоне под 45 градусов. Спина ровная, мышцы пресса напряжены, поясница стабильна.

Вытягивайте руки вниз из положения наклона. Не поднимая плеч, сводите лопатки на вдохе и тяните гантели к поясу на выдохе. Задача — постараться максимально свести мышцы спины, не подключая руки.

Делайте по 15 повторений.

Сгибание плеча с резинкой

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнения на мышцы плеча. Выполняются с резинкой.

Исходное положение: натянуть резину обеими руками и опустить их на уровень пояса.

Из исходного положения на выдохе поднимите плечи вверх, а на выдохе — опустите. Нужно выполнять упражнение максимально медленно, ощущая статичное напряжение.

Делайте по 20 повторений.

Подъем ног лежа

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение на мышцы пресса.

Исходное положение: лежа на спине. Обе ноги согнуты в коленях. Одна из них упирается в пол.

Правую ногу, согнув в колене, поднимайте вверх на выдохе, а на вдохе — опускайте. Ваша поясница должна быть прижата к полу. После нужного количества повторов меняем ноги.

Делайте по 20 повторений на каждую ногу.

Следите за новыми сериями на сайте «СЭ» — новая серия каждый понедельник.

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