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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 7

Авторы:

Ольга Шевякова
Сергей Баюшкин
Сегодня, 08:00
Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ» Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»
Тренировка в домашних условиях по системе full body (фулбоди) подходит для начинающих. Данная программа позволит проработать все мышцы тела. «Спорт-Экспресс» совместно с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой приготовил для вас особый комплекс упражнений, который состоит из двенадцати серий.

Перед ознакомлением с этим выпуском предлагаем вам посмотреть наши предыдущие серии (ссылки на них в конце текста). В первом и втором занятии читатели «СЭ» прошли вводный экскурс, их познакомили с методикой выполнения базовых упражнений. С третьего занятия нагрузка начала становиться более интенсивной. В четвертом была проведена круговая тренировка, а в пятом — добавлены новые упражнения. Шестой выпуск стал одним из самых сложных и интересных. Сегодняшняя тренировка будет многофункциональной и очень энергозатратной.

Не забывайте, что регулярность и терпение помогут вам быстро достичь успехов на пути к идеальному телу.

Как правильно заниматься фитнесом.Как правильно заниматься фитнесом. Советы эксперта

Как правильно тренироваться дома

До начала тренировки прежде всего нужно психологически настроиться на работу. Также необходимо соблюсти ряд следующих рекомендаций:

· высыпаться;

· пить воду;

· правильно питаться;

· тренироваться регулярно;

· выбрать удобное время для тренировок;

· делать разминку и заминку;

· тренироваться в спортивной одежде;

· проветривать помещение;

· не наедаться перед тренировкой.

Что нужно для тренировки

· гантели (2 или 3 кг);

· спортивный коврик.

Данная многофункциональная тренировка подходит для всех начинающих, имеющий базовый уровень подготовки. В случае если какие-то упражнения будут сложными для выполнения, снижайте нагрузку/количество повторений.

Переход в планку из положения стоя: разминка

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц спины, ног, пресса и груди.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Медленно опускайтесь в положение полуприседа и ставьте руки на пол. Затем делайте руками несколько шагов вперед, принимая положение планки, и возвращайтесь обратно, полностью выпрямляясь.

Делайте по 10 повторений.

Выпады в прыжке со сменой ног: основная часть

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц бедра.

Исходное положение: поставьте правую ногу (либо левую) назад на носке, а другую сделайте опорной.

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Сделайте выпад назад. Толкайтесь правым бедром и во время прыжка меняйте ноги.

Делайте по 30 повторений.

Скручивания с поворотом

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса (боковые) и спины.

Исходное положение: лежа на спине, ноги упираются в пол. Руки находятся за головой.

Выполняйте скручивание, разворачивая корпус в сторону противоположного бедра. Поднимайтесь и поясницей касайтесь пола, возвращаясь в исходное положение. Поясница не должна отрываться от пола во время упражнения.

Делайте по 20 повторений.

Выпады в сторону с отягощением

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног и рук. Можно выполнять с гантелями.

Исходное положение: стоя, в руках гантели (две/одна/без гантелей).

Из положения стоя выполняйте шаг в сторону, уводя таз назад, и садитесь на одно бедро — на вдохе. Толкайтесь левой ягодицей и возвращайтесь назад — на выдохе.

Делайте по 10 повторений на каждую ногу.

Отжимания

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение на мышцы рук и груди. Можно выполнять с колен.

Исходное положение: встаньте в позу планки и поставьте руки шире плеч.

Глубоко опускайтесь примерно до угла 90 градусов в локтях.

Делайте по 15 повторений.

Выпады назад и подъем гантелей

Ольга Шевякова. Фото "СЭ"
Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног и рук. Можно выполнять с двумя гантелями (высокий уровень сложности) или с одной.

Исходное положение: стоя, в руки возьмите гантели/гантель.

Ставьте одну ногу назад — выполняйте выпад — поднимайте руки с гантелями. Возвращайтесь в исходное положение и то же самое делайте с другой ногой.

Делайте по 15 повторений.

Следите за новыми сериями на сайте «СЭ» — новая серия каждый вторник.

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 3

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 4

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 5

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 6

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