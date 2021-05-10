Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 5
Советуем вам ознакомиться с предыдущими выпусками (ссылки на них в конце текста). Первое и второе занятия были вводными, в них мы познакомили читателей «СЭ» с базовыми упражнениями на ноги, руки и пресс. С третьего занятия нагрузка становилась более серьезной, а в четвертом провели многокруговую тренировку. Сегодня вам будет предложен комплекс из новых и старых упражнений с повышенной интенсивностью выполнения.
Не забывайте, что секрет вашего прогресса на пути к идеальному и спортивному телу — регулярность занятий.
Как правильно тренироваться дома
До начала тренировки вам необходимо мысленно подготовить себя к работе. Запасайтесь терпением и соблюдайте ряд важных следующих рекомендаций:
· выберите удобное для вас время;
· высыпайтесь;
· правильно питайтесь;
· пейте воду;
· делайте разминку и заминку;
· тренируйтесь в спортивной одежде;
· занимайтесь с музыкой;
· проветривайте помещение;
Что нужно для тренировки
— гантели (2 или 3 кг);
— спортивный коврик;
— спортивный упор (либо диван, стол и др.);
— резиновый эспандер.
Данная программа тренировок рассчитана для начинающих с базовой подготовкой. Перед началом комплекса просьба ознакомиться с предыдущими выпусками. Сегодняшняя тренировка будет включать большое число упражнений, вам понадобится спортивный инвентарь.
Выпады назад с гантелями
Упражнение для ног и ягодиц. Для выполнения можно использовать гантели.
Исходное положение: стоя, одна нога опорная, вторая — в амортизированном состоянии в районе носка.
На вдохе из положения стоя делайте шаг назад и садитесь в выпаде. Затем толкайтесь правым бедром и вставайте — на выдохе.
Делайте по 20 повторений на каждую ногу.
Жим гантелей стоя
Упражнения на руки и плечи. Для его выполнения понадобятся гантели.
Исходное положение: стоя, возьмите гантели и согните руки в перпендикуляре между плечом и предплечьем.
Поднимите руки наверх. Фиксируйте одну, а другой делайте жимовое движение. Попеременно меняйте руки. Работайте в плоскости собственного тела, не выводя плечи вперед или назад.
Делайте по 20 повторений на каждую руку.
Приседания с резинкой
Упражнение для ног и ягодиц. Для его выполнения используйте гантели и резинку.
Исходное положение: закрепите резинку на голени. Возьмите одну гантель и поставьте ноги чуть шире плеч.
Из исходного положения выполняйте приседания.
Делайте по 30 повторений.
Тяга гантелей в наклоне
Упражнение для мышц спины с гантелями.
Исходное положение: стойка в наклоне под 45 градусов. Спина ровная, мышцы пресса напряжены, поясница стабильна.
Вытягивайте руки вниз из положения наклона. Не поднимая плеч, сводите лопатки на вдохе и тяните гантели к поясу на выдохе. Задача — постараться максимально свести мышцы спины, не подключая руки.
Делайте по 20 повторений.
Подъем таза лежа
Упражнение для мышц ног, ягодиц, пресса и спины с резинкой. Вам понадобится также коврик.
Исходное положение: ложитесь на спину, согните ноги, поставив их чуть шире плеч, и натяните резинку.
На выдохе поднимайте таз, напрягая мышцы ног и ягодиц. Поясница должна находиться у вас в стабильном положении.
Делайте по 30 повторений.
Отведение плеча
Упражнение на мышцы плеча с гантелями.
Исходное положение: стоя с гантелями. Ноги на ширине плеч.
Из положения стоя отводите плечи через стороны, не поднимая их выше плеча. Делайте широкий мах руками и опускайте.
Делайте по 15 повторений.
Планка с поворотом
Упражнения для мышц пресса, спины, рук и ног.
Исходное положение: упирайтесь ладонями и носками в пол (поза планки). Руки должны быть прямые.
Опускайтесь на локти поочередно.
Делайте по 10 повторений.
Подъем ног лежа
Упражнения для мышц пресса. Можно использовать спортивный упор (либо диван).
Исходное положение: ложитесь на спину и держитесь вытянутыми руками за любую поверхность, которая будет давать вам упор.
Прижмите поясницу к полу, поднимайте ноги наверх, а затем опускайте.
Делайте по 10 повторений.
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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1
Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2
Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 3
Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 4
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