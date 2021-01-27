Польза и вред соли: в каких продуктах она содержится?
Соль и ее виды
Соль, которая используется в приготовлении практически всех блюд, — это хлорид натрия (NaCl), где 40% хлора и 60% натрия. А одна из основных функций соли — сохранение продуктов от гниения (для заготовок).
В пищу используют поваренную соль. Она бывает нескольких видов:
1. Каменная — добывается в соляных шахтах и карьерах.
2. Садочная — осаждают в специальных бассейнах. Как правило, это морская соль.
3. Самосадочная — оседает на дне водоемов, чаще всего озер.
4. Выварочная -образуется путем выпаривания.
Самой распространенной, но и самой бесполезной является поваренная выварочная соль. Вред заключается в том, что в процессе производства все полезные свойства соли выпариваются и исчезают. Самой полезной и дорогой считается каменная индийская черная соль, в составе которой присутствует сероводород. Он в небольшом количестве благотворно действует на организм (снижение кровяного давления, улучшение ЖКТ).
Соль в продуктах
В различных видах и объемах соль содержится практически во всех продуктах. Самыми солеными являются:
— хлеб;
— колбасные изделия;
— копченые продукты;
— фастфуд;
— полуфабрикаты;
— бульонные кубики;
— консервы;
— чипсы;
— оливки;
— томатный сок;
— майонез, соевый и другие соусы.
Польза и вред соли
Нужно понимать, что без соли организм не способен функционировать. NaCl участвует во многих обменных процессах. Na связывает воду, участвует в сокращении мышц, секреции гормонов. Соль помогает в формировании условий для существования красных кровяных телец — эритроцитов. В желудке соль образует соляную кислоту, без которой невозможно переваривание пищи.
Но есть и вред. Особенно от чрезмерного употребления. Основной риск — рост кровяного давления (чревато инсультом). От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов.
Все диетологи рекомендуют ограничить количество соли. Незаметно для самих себя мы используем в пищу в разы больше этого продукта, чем необходимо для нормального функционирования организма. Суточная норма соли — 5 г (чайная ложка). Но часто вместе с пищей в организм попадает до 100 г — это в 20 раз больше!
В то же время нельзя отказываться от соли: организм человека не способен накапливать натрий, он поступает только с пищей. Полный отказ может привести к таким последствиям, как гипоксия, нарушение сердечного ритма, ухудшение сна, обезвоживание, мышечная слабость и быстрая утомляемость.
Как правильно снижать потребление соли
Рекомендуется снижать потребление соли постепенно:
— заменять соль различными приправами с ярким вкусом (чеснок, любой лук, перец);
— cолить еду не во время приготовления, а перед принятием пищи;
— внимательно изучать состав на этикетках готовых продуктов (часто производитель не указывает количество соли, маскируя ее натрием, среднесуточная норма потребления натрия- 1,5 г);
— обогащать рацион продуктами, содержащими калий (чернослив, курага, изюм, морская капуста).
Солите в меру!
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