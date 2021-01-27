Польза и вред соли: в каких продуктах она содержится?

Хлорид натрия необходим нашему организму, но его переизбыток несет большие риски

Соль и ее виды

Соль, которая используется в приготовлении практически всех блюд, — это хлорид натрия (NaCl), где 40% хлора и 60% натрия. А одна из основных функций соли — сохранение продуктов от гниения (для заготовок).

В пищу используют поваренную соль. Она бывает нескольких видов:

1. Каменная — добывается в соляных шахтах и карьерах.

2. Садочная — осаждают в специальных бассейнах. Как правило, это морская соль.

3. Самосадочная — оседает на дне водоемов, чаще всего озер.

4. Выварочная -образуется путем выпаривания.

Самой распространенной, но и самой бесполезной является поваренная выварочная соль. Вред заключается в том, что в процессе производства все полезные свойства соли выпариваются и исчезают. Самой полезной и дорогой считается каменная индийская черная соль, в составе которой присутствует сероводород. Он в небольшом количестве благотворно действует на организм (снижение кровяного давления, улучшение ЖКТ).

Соль в продуктах

В различных видах и объемах соль содержится практически во всех продуктах. Самыми солеными являются:

— хлеб;

— колбасные изделия;

— копченые продукты;

— фастфуд;

— полуфабрикаты;

— бульонные кубики;

— консервы;

— чипсы;

— оливки;

— томатный сок;

— майонез, соевый и другие соусы.

Польза и вред соли

Нужно понимать, что без соли организм не способен функционировать. NaCl участвует во многих обменных процессах. Na связывает воду, участвует в сокращении мышц, секреции гормонов. Соль помогает в формировании условий для существования красных кровяных телец — эритроцитов. В желудке соль образует соляную кислоту, без которой невозможно переваривание пищи.

Но есть и вред. Особенно от чрезмерного употребления. Основной риск — рост кровяного давления (чревато инсультом). От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов.

Все диетологи рекомендуют ограничить количество соли. Незаметно для самих себя мы используем в пищу в разы больше этого продукта, чем необходимо для нормального функционирования организма. Суточная норма соли — 5 г (чайная ложка). Но часто вместе с пищей в организм попадает до 100 г — это в 20 раз больше!

В то же время нельзя отказываться от соли: организм человека не способен накапливать натрий, он поступает только с пищей. Полный отказ может привести к таким последствиям, как гипоксия, нарушение сердечного ритма, ухудшение сна, обезвоживание, мышечная слабость и быстрая утомляемость.

Как правильно снижать потребление соли

Рекомендуется снижать потребление соли постепенно:

— заменять соль различными приправами с ярким вкусом (чеснок, любой лук, перец);

— cолить еду не во время приготовления, а перед принятием пищи;

— внимательно изучать состав на этикетках готовых продуктов (часто производитель не указывает количество соли, маскируя ее натрием, среднесуточная норма потребления натрия- 1,5 г);

— обогащать рацион продуктами, содержащими калий (чернослив, курага, изюм, морская капуста).

Солите в меру!