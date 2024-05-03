Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи «Гарри Поттера» в реалиях продуктового супермаркета

«Х5 Клуб» попросил нейросеть Midjourney сгенерировать изображения персонажей романов о Гарри Поттере так, если бы они оказались в ближайшем продуктовом супермаркете. Результат получился очень забавный: герои произведения стали кассирами и обычными покупателями.

Фото Пресс-служба «Х5 Клуба»

Фото Пресс-служба «Х5 Клуба»

Так Гарри Поттер превратился в мальчика-кассира, который выжил после ночной смены (его потрепанный вид говорит, что он пережил сражение с кассой). Лесничий Хагрид теперь трудится охранником, а профессор МакГонагалл гуляет по отделу кошачьего корма.

Фото Пресс-служба «Х5 Клуба»

Фото Пресс-служба «Х5 Клуба»

Северус Снейп оказался в отделе алкогольных напитков, видимо ему нужно пополнить запасы для зельеварения, а профессор Дамблдор пытается совладать с кассой самообслуживания.

Фото Пресс-служба «Х5 Клуба»

Фото Пресс-служба «Х5 Клуба»

Рон Уизли от искусственного интеллекта мало отличается от героя фильма, нейросеть представила его жующим хлеб на кассе. А Гермиона Грейнджер явно успевает обслужить каждого покупателя — только вместо маховика времени у нее карта отмены от той самой Галины.