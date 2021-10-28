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Дайджест. Лучшие упражнения дома в период локдауна

Александр Крагжда
Александр Крагжда
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Сегодня, 07:00
Лучшие упражнения дома в период локдауна. Фото Unsplash
Лучшие упражнения дома в период локдауна. Фото Unsplash
С 28 октября по 7 ноября в ряде регионов России вводится локдаун.

В такой период люди больше времени проводят дома и меньше двигаются. Во время первого локдауна в 2020 году, по данным рекрутского агентства Superjob.ru, пятая часть россиян набрала лишний вес. Чтобы не потерять форму во время самоизоляции, а также улучшить ее, мы составили дайджест с нашими лучшими статьями по тренировкам дома для каждого и на любой вкус.

Упражнения для поддержания веса

Упражнения для похудения. Какие пять упражнений нужно делать, чтобы похудеть. Комментирует тренер

5 лучших упражнений

Для потери лишних килограммов практически всем необходимо выполнять одно главное правило — в организме должен появиться определенный дефицит между поступающей энергией в виде пищи и затрачиваемой энергией в виде физической нагрузки. Во время локдауна с затрачиваемой энергией могут быть проблемы, так как большую часть времени люди проводят дома. Вместе с фитнес-тренером мы подобрали пять лучших упражнений, чтобы сбросить вес в домашних условиях, о которых вы можете прочитать тут.

Как качать пресс. Как накачать пресс: лучшие упражнения для любого уровня подготовки. Польза, вред и чем можно заменить

Упражнения на мышцы живота

Большая часть лишних килограммов часто скапливается в области живота, особенно этому подвержены люди старшего возраста. На это также может влиять ухудшение метаболизма в теле человека и некачественное питание. Как сохранить мышцы живота в форме и сжигать лишние килограммы в этой области, читайте в нашей статье.

Все мужчины хотят иметь идеальный пресс. Как убрать живот мужчине? Мнение экспертов

Упражнения, чтобы убрать живот, для мужчин

У мужчин проблема с лишним весом в области живота стоит особенно остро. В нашей статье «Как убрать убрать живот мужчине?» мы поговорили с косметологом, а также с профессиональным массажистом, что нужно для этого делать, и подобрали лучшие упражнения для каждого.

Упражнения для поддержания формы девушкам

Ольга Шевякова. Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Программа Фулбоди

Программа тренировок в домашних условиях по системе Фулбоди (Full body) идеально подходит для начинающих, она позволяет проработать все мышцы тела за одно занятие. Вместе с персональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой мы подготовили комплекс упражнений из 12 серий и рассказали о том, как можно легко сделать тело красивым и подтянутым.

Уже в первом выпуске Ольга рассказывает самые базовые упражнения на спину, пресс, ягодицы, ноги, грудь и плечи. Во второй тренировке программа немного усложняется. Но при регулярных тренировках результат не заставит себя ждать.

В каждой новой тренировке Ольга демонстрирует различные подходы и многофункциональные комплексы занятий. Некоторые — более энергозатратные. В других увеличивается объем нагрузок или количество упражнений. Найдите оптимальную тренировку для себя или выполните всю программу, это поможет вам сохранять форму во время самоизоляции.

Упражнения на&nbsp;ягодицы. Как накачать красивые ягодицы дома. Советы профессионального спортсмена

Тренировка на ягодицы

Сидячий образ жизни без тренировки ягодичных мышц может привести к осложнениям здоровья для таких частей тела, как бедра, стопы и даже шейный отдел позвоночника. Также ягодицы одни из самых больших и сильных мышц человеческого тела, отвечающие за любые движения бедра, а также за выпрямление и фиксирование туловища. Мы поговорили с тренером по легкой атлетике, какие упражнения выполняла она, чтобы поддерживать и развивать мышцы ягодиц дома.

А также сделали подборку упражнений от фитнес-тренера и поговорили с ней, насколько все-таки эффективны приседания для ягодичных мышц.

Как правильно приседать. Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред

Приседания

Если приседания — ваше любимое упражнение или же вам, наоборот, трудно заставить себя его выполнять, то в нашей статье вы сможете найти что-то новое про него. Мы разобрали, почему это упражнение советуют делать всем новичкам, какие бывают ошибки и как его можно заменить начинающим спортсменам и уже опытным спортсменам.

Упражнения с собственным весом для мужчин и женщин дома

Упражнения на&nbsp;спину. Упражнения на спину. Как укрепить спину дома

Упражнения на спину

Мышцы спины — одни из самых важных в теле человека. Они поддерживают наш позвоночник и туловище, а также помогают двигаться телу, стоять прямо и дышать. Мускулы в верхней и средней части спины помогают стабилизировать плечевые суставы. В нашей подборке упражнений вы найдете отличные варианты, чтобы прокачать и укрепить спину дома.

Упражнения для рук в&nbsp;домашних условиях. Как накачать руки дома? Упражнения для рук

Упражнения на руки

Мышцы рук человек использует каждый день, и их здоровое состояние очень важно для наших повседневных занятий. В нашем материале с подборкой упражнений на руки мы рассказываем, как устроены эти мускулы и какие упражнения можно выполнять дома, чтобы поддерживать их рельеф и силу.

Отжимания. Что будет если отжиматься по 15 раз каждый день? Комментирует тренер

Отжимания

Всем знакомое базовое упражнение на трицепсы, грудные мышцы и плечи. Его можно делать практически в любом месте, и для этого не требуется никакого дополнительного оборудования. Вместе с фитнес-инструктором и тренером по смешанным единоборствам Алексеем Бекшаевым рассказываем, как упражнение влияет на тело, почему его нужно делать мужчинам и женщинам и какие варианты исполнения самые полезные.

Девушка делает подтягивания. Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?

Подтягивания

Если у вас дома есть турник, то это просто отлично. Подтягивание — это функциональное упражнение, которое задействует большую группу мышц верхней части тела. В нашем материале об этом упражнении мы рассказываем, как научиться делать подтягивания, какие есть варианты исполнения и почему это упражнение очень важно.

Упражнения с&nbsp;гантелями в&nbsp;домашних условиях для мужчин и&nbsp;женщин. Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов

Упражнения с гантелями и фитнес-резинкой дома

Если вы только собираетесь приобрести гантели и не знаете, какие выбрать, то прочтите наш материал о них. В нем мы рассказываем, как появился этот снаряд, какие виды бывают и какие подобрать для себя. А также какие основные упражнения каждый может сделать уже на начальном уровне.

Упражнения с&nbsp;гантелями. Эффективные упражнения на спину и грудь с гантелями в домашних условиях

Упражнения на спину и грудь с гантелями

В этой статье мы рассказываем об основных упражнениях с гантелями на мышцы спины и рук дома. В подборке вы найдете подробное объяснение с фотографиями, как выполнять каждое упражнение, а также, возможно, найдёте новый тип нагрузки для сохранения мотивации на тренировках.

Лучшие упражнения для рук и&nbsp;плечей с&nbsp;гантелями. Лучшие упражнения для рук и плечей с гантелями в домашних условиях

Упражнения на руки с гантелями

В этой подборке мы рассказываем, на какие мышцы идет нагрузка при упражнениях с гантелями. Разбираем типы нагрузки для начинающих и какие упражнения могут добавить в свою тренировку уже опытные спортсмены.

Упражнения со спортивной фитнес-резинкой

Тренировки с фитнес-резинкой пользуются большой популярностью. Тренироваться с ней удобно и эффективно везде. Если у вас нет гантелей, она сможет стать отличной заменой и поможет проработать все основные группы мышц. В нашей статье мы рассказываем о 10 эффективных упражнениях.

Восстановление после тренировки. Восстановление после тренировки в домашних условиях

Восстановление после тренировки

Завершение и восстановление после физической нагрузки — важная часть любой спортивной тренировки. Член сборной команды России по легкой атлетике Валерия Андреева рассказывает в нашей статье о пяти способах, как помочь своему организму после интенсивных упражнений в домашних условиях.

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