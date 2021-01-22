Какой кофе лучше пить? Польза и вред популярного напитка

Все любят кофе, но ничего о нем не знают. Мы вам расскажем.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире (второй после чая). Первые упоминания о нем датированы XV веком. Кофе, к которому мы привыкли, изобрели в Турции: измельченные обжаренные зерна варили в сосуде далла (аналог современной турки), напиток имел название «канва». Через два века оно трансформировалось в привычное нам «кофе».

Производители кофе

В мире около 50 стран-производителей. Все они находятся в районе тропического пояса — это обусловлено благоприятными условиями для произрастания. Мировой лидер по производству кофе, конечно же, Бразилия. К тому же здесь он самый дешевый. Второе место по объему выращивания занимает Индонезия, третье — Колумбия.

Но это вовсе не значит, что при выборе кофе стоит ориентироваться на марки с названиями именно этих регионов. Лучше всего опираться на развитость страны: Италия, Германия, Турция и многие другие закупают зерно у лидеров по производству и затем применяют высокотехнологичные способы обжарки и помола.

Сорта кофе

Сортов кофе большое количество. Выделяют два классических: арабика и робуста. Арабика обладает небольшой кислинкой, имеет яркий вкус и аромат. Робуста горчит, у нее более крепкий вкус и больше кофеина. В чистом виде употребляют арабику. А, например, смесь для приготовления экспрессо получается путем добавления робусты в 100% арабику.

Растворимый кофе

Существует много вариантов приготовления кофе: вареный (турка, кофемашина, гейзерная кофеварка), капсульный и растворимый.

Начнем с последнего. Он бывает трех видов.

1. Порошковый (самый дешевый). Зерна измельчаются в пыль и в большом резервуаре заливаются кипятком, где поддерживается давление 15 ампер. Жидкость выпаривается и сухой осадок пересыпается в банки.

2. Гранулированный. Производится так же как и порошковый, но на последнем этапе из него лепят комочки. Отличается от предыдущего лучшей растворимостью.

3. Сублимированный (самый дорогой из растворимых). В процессе производства его замораживают в вакууме. Такой кофе наиболее приближен по вкусовым качествам к натуральному вареному.

Капсульный кофе

Капсульный кофе — достаточно молодое изобретение. Кофе герметично упакован в маленькие капсулы, которые затем помещают в специальную кофемашину. У такого варианта, конечно же, основной плюс — быстрое приготовление. Так же можно сразу приготовить капучино или латте.

Но есть и минус: отсутствие запаха натурального кофе. Это происходит из-за того, что молотый кофе содержит углекислый газ, и если его сразу упаковать, капсула может взорваться. Поэтому его выдерживают около двух недель, газ испаряется, а с ним и аромат. Так же чтобы полностью раскрыть букет зерна необходима температура 91-96 градусов Цельсия. Большинство капсульных кофемашин не доводят воду до такой отметки. Национальная Ассоциация кофе (NCA) называет этот вид «плоским и недостаточно экстрагированным».

Вареный кофе

Вареный кофе, безусловно, стоит на первом месте по вкусовым качествам и аромату. Но при приготовлении очень важны нюансы:

— молотый кофе не живет дольше двух недель в негерметичной упаковке: лучше покупать зерна и молоть непосредственно перед завариванием;

— нужно выбирать зерна свежей обжарки, но даже они уже через два месяца постепенно начнут терять вкус и насыщенность;

— вода должна быть особой минерализации (в идеале 75-175 мг/литр), этого сложно добиться в домашних условиях, поэтому лучше использовать бутилированную воду;

— хранить кофе рекомендуется в пакете с зип-замком (полный вакуум) и дегазационным клапаном для выведения углекислого газа. Так как кофе быстро выдыхается, его нельзя долго хранить, но можно заморозить на срок до полугода (разморозить допускается лишь раз);

— важен равномерный помол зерен, в противном случае вкус напитка будет непредсказуемый. Для каждого вида завариваниях подходит определенная степень помола (например, турка — тонкий и сверхтонкий помол, френчпресс — крупный).

Приведем самые известные виды вареного кофе:

1. Эспрессо

2. Ристретто (более плотный, но менее крепкий, чем эспрессо)

3. Лунго (менее плотный, но более крепкий, чем эспрессо)

4. Американо (эспрессо+вода)

5. Макиато (эспрессо +молочная пена)

6. Капучино (эспрессо+вспененное молоко+молочная пена)

7. Латте (эспрессо+двойная порция вспененного молока+молочная пена)

8. Латте макиато (вспененное молоко+эспрессо+молочная пена)

9. Мокко (эспрессо+горячий шоколад+вспененное молоко+молочная пена)

10. Бреве (эспрессо+двойная порция вспененного молока)

11. Венский (эспрессо+вспененной молоко+взбитые сливки)

12. Гляссе (двойная порция эспрессо+мороженое)

Польза и вред

Кофе помимо вкуса обладает и полезными качествами. Это:

— бодрящий эффект;

— снижение риска заболевания Паркенсона и онкологией;

— стимулируется работа желчного пузыря, тем самым уменьшается риск цирроза печени;

— повышение давления — быстрая помощь для людей с гипотонией.

Но не стоит забывать, что во всем следует знать меру. Кофе различается по крепости, она зависит от объема кофеина, который не рекомендуется употреблять более 150-200 мг в сутки. Для понимания — в чашке эспрессо (50 мл) около 100 мг кофеина. В день не следует пить кофе более трех раз и в вечернее время.

Большее количество кофе способно нанести вред:

1. Вызывает привыкание. Без получаемой дозы, человек начинает испытывать «ломку»: апатия, раздражительность, боль в мышцах, сонливость, тошнота.

2. Употребление черного кофе в больших количествах приводит к истощению нервной системы.

3. Так как кофе стимулирует работу сердца и тем самым повышается давление, есть риск развития ишемической болезни.

4. Злоупотребление кофе приводит к тому, что некоторые элементы перестают усваиваться в организме. Это грозит остеопорозом, проблемами с зубами, нарушением кровоснабжения. Так же замечается сухость кожи, ломкость ногтей и тусклость волос.

5. После чашки вареного кофе желательно выпивать стакан воды. Так как напиток вызывает сильное обезвоживание.

Какой кофе лучше пить

У натурального кофе масса преимуществ перед растворимым. Он наполнен большим количеством витаминов, минералов и антиоксидантов. Растворимый содержит химические консерванты и стабилизаторы, проще говоря, он вреден для организма.

Но и у натурального кофе, даже сваренного по всем законам и правилам, есть один серьезный минус — наличие кафестола, который может привести к образованию атеросклеротических бляшек. Чтобы минимизировать его количество, кофе пропускают через фильтр или варят в кофемашине.

Пейте кофе правильно и наслаждайтесь хорошим вкусом!