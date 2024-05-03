Нутрициолог рассказала, какое мясо выбрать для шашлыка

Нутрициолог Анастасия Костомаха советует не покупать заранее замаринованный шашлык. По ее словам, для таких заготовок используется мясо с истекшим сроком годности, а маринад может содержать консерванты и красители, которые улучшают внешний вид продукта.

Также эксперт рекомендует выбирать постные сорта мяса, так как большинство опасных для организма веществ выделяется именно при жарке шашлыка из жирных сортов, передает «СЭ».

«Отличными вариантами станут куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее срезан жир», — посоветовала специалист.