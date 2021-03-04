Что будет, если резко отказать от молока

Отказ от молока — глупая мода или шаг к здоровью и похудению?

Молочные продукты с древних времен являются основой питания человека. Они содержат множество необходимых для организма компонентов и известны своими полезными и даже лечебными свойствами, которые используют не только в пищевой промышленности, но и в медицине с косметологией (Клеопатра принимала молочные ванны в качестве ритуала красоты).

Но с каждым годом все больше людей страдает непереносимостью лактозы. Поэтому в последнее время широкое распространение получила мода на отказ от молочной продукции. Попробуем разобраться в этом непростом вопросе.

Какие бывают молочные продукты и чем они полезны?

Молоко — важный источник белка и легкоусвояемого жира, а также кальция, фосфора, магния, железа, калия и витамин групп А, В, С, D. Всю молочную продукцию в упрощенном виде можно разделить на следующие типы:

1. Результат сепарации молока

Сепарирование — переработка, в ходе которой молоко расщепляется на жирную и обезжиренную части. Но главное — переработка способствует механическому очищению от загрязнений. Отметим, что продукты сепарации (а это сливки, сливочное масло, сыворотки) содержат большое количество жиров (наполняют энергией) и сохраняют все полезные свойства молока — укрепляют иммунитет, нормализируют уровень холестерина в крови (про холестерин читайте здесь) и благотворно влияют на процессы пищеварения.

2. Кисломолочные изделия

Это особая группа продуктов, получаемая путём молочнокислого или смешанного брожения, — творог, кефир, сыр, ряженка, простокваша, айран, различные йогурты и многое другое. В них множество молочнокислых бактерий, которые позитивным образом влияют на здоровье, — стабилизируют ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), устраняют дисбактериоз и патогенные микроорганизмы.

3. Высокотехнологичные изделия

Это продукты тепловой обработки или концентрации молока — мороженое, сухое, пастеризованное, топленое и сгущенное молоко. В результате подобных процессов большинство полезных свойств молока нивелируются.

Животное и растительное молоко — в чем отличие?

Самые употребляемые виды молока животного происхождения:

1. Коровье.

Имеет массу полезных свойств и витаминов. В народной медицине используется при лечении кашля и простуды, помогает избавиться от изжоги и понижает кислотность желудка. Детям рекомендуется употреблять не раньше полугода и после консультации c врачом.

2. Козье.

По своему составу близко к человеческому. В отличие от коровьего, содержит меньше лактозы. Полезно для пожилых людей — благодаря составу помогает снижать уровень холестерина.

3. Овечье.

Чаще всего используют для производства сыров. В чистом виде овечье молоко содержит легкоусвояемый кальций, что полезно для профилактики остеопороза.

Молоко животного происхождения насыщено лактозой (молочный сахар), из-за которой у взрослого человека (у детей гораздо реже) возникает большинство проблем. Поэтому сейчас в моде молоко растительного происхождения — из орехов (миндальное, кокосовое), бобов (соевое), злаков (овсяное, рисовое). Но подобный вид, как правило, содержит гораздо меньше белков.

Что такое непереносимость лактозы?

Почему же если молоко и молочные продукты так полезны, существует мнение, что от них следует отказаться?

Все дело, как мы уже писали, в непереносимости лактОзы, за расщепление которой отвечает фермент лактАза. Когда он в организме не вырабатывается в достаточных количествах и наступает лактозная недостаточность — затрудненное усвоение молока, его продуктов или вовсе невозможность их переваривания. Проявляется в виде повышенного газообразования, тошноты и диареи.

Непереносимость лактозы чаще всего не требует специального лечения. Взрослым и детям после 5-6 лет рекомендуется отказаться от молока и мороженого. При этом большинство кисломолочных продуктов убирать из рациона не придется — после обработки они не содержат лактозу.

Стоит ли отказываться от молока?

Теперь переходим к главному вопросу: отказ от молока — это польза или вред? Для начала оговоримся, что очень многое зависит от индивидуальных особенностей. Поэтому в первую очередь следует прислушиваться к своему организму и опираться на личные ощущения.

Например, от сторонников отказа часто можно услышать, что от творога образуются целлюлит и прыщи, а если и вовсе убрать молочку из рациона, то можно будет ощутить «невероятную легкость». В действительности, в этом аспекте нет прямой связи. Чашка творога или стакан молока в день не способны спровоцировать «апельсиновую корку» — застойные явления в жировой ткани. Больше движения, массаж, сауна и целлюлит сам уйдет. А высыпания на лице являются проблемой с обменом веществ, который тоже не может сбоить от стакана молока.

Легкость в теле — понятие субъективное. Молочные продукты являются высокобелковыми и требуют долгого переваривания (в отличие от зелени или овощей). После перекуса творогом быстро наступает насыщение и действительно способно образоваться чувство тяжести. Правда, чаще всего оно довольно быстро испаряется.

Но нельзя не отметить, что в молочной продукции обычно присутствуют гормоны эстроген и прогестерон, которые способны оказывать негативное влияние на состояние кожи и формирование настроения.

Еще есть мнение, что отказ от молочки приводит к похудению. Но на этот счет нет доказанных исследований и вообще здесь все очень индивидуально. Для стройной фигуры лучше всего придерживаться правильного питания (о ПП читайте тут), вести активный образ жизни и стабилизировать сон (про сон узнаете здесь).

При этом полный отказ от молочной продукции грозит следующим:

увеличатся риски переломов;

ухудшится обмен веществ;

ослабнет иммунитет

Сколько можно пить молока без вреда для здоровья?

Можно сделать вывод, что добровольный (без показаний врача) отказ от молочной продукции — не самое очевидное решение. Безусловно, в нем есть плюсы, но минусы выглядят гораздо внушительнее. Об этом же говорят врачи и диетологи, придерживающиеся классических канонов.

В питании очень важен баланс, поэтому взрослому среднестатистическому человеку, конечно, не следует злоупотреблять молочкой. Минздрав установил рекомендуемую норму — 890 мл в день. Это включает в себя и молоко, и кисломолочные изделия.

А вот современные диетологи советуют хотя бы один прием пищи в сутки составлять из молочных продуктов (творог на завтрак или стакан молока перед сном). Этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить организм полезными веществами и не вызвать никаких расстройств.

Но, повторимся, в этих вопросах важно опираться на индивидуальные особенности, а лучше всего — сдать анализы и проконсультироваться со специалистами. Иначе можно попасть «в молоко».