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Пацаны 4 сезон: постеры и актеры, дата выхода и где смотреть
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Prime Video показал постеры 4 сезона сериала «Пацаны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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Prime Video опубликовал постеры четвертого сезона сериала «Пацаны», пообещав, что в продолжении проекта будет еще больше неконтролируемого хаоса.

На первом постере изображен лидер элитного отряда супергероев «Семерки» Хоумлендер (Энтони Старр), а на втором — бывший агент ЦРУ и некогда лидер группировки «Пацаны» Билли Бутчер (Карл Урбан).

Премьера четвертого сезона «Пацанов» пройдет 13 июня.

Пацаны, 4 сезон. «Пацаны»: что известно о четвертом сезоне супергеройского сериала
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