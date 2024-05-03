Prime Video показал постеры 4 сезона сериала «Пацаны»

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Prime Video опубликовал постеры четвертого сезона сериала «Пацаны», пообещав, что в продолжении проекта будет еще больше неконтролируемого хаоса.

На первом постере изображен лидер элитного отряда супергероев «Семерки» Хоумлендер (Энтони Старр), а на втором — бывший агент ЦРУ и некогда лидер группировки «Пацаны» Билли Бутчер (Карл Урбан).

Премьера четвертого сезона «Пацанов» пройдет 13 июня.