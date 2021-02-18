Что будет, если есть курицу каждый день?

Куриное мясо — неотъемлемый компонент правильного питания, но...

Куриное мясо — самое употребляемое в мире. И это не только из-за невысокой цены. Курятина является как самодостаточным продуктом питания, так и входит в состав множества блюд. Наверняка многих в детстве при простуде бабушка поила куриным бульоном, это неспроста, ведь мясо птицы содержит в себе различные аминокислоты и витамины (про витамины читайте тут): А, С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9.

Отличие курятины от любого другого мяса — в практически полном отсутствии углеводов и в невысоком содержании жиров. В 100 г мяса — около 15 г белка и 16 г жиров. Именно поэтому курица часто считается важным компонентом правильного питания (про ПП вы узнаете здесь).

Для чего полезна курица

Безусловно, разные части тушки птицы обладают разными свойствами и качествами. Но в целом курятина положительно влияет на множество процессов в организме. Приведем основные.

1. Пищеварительная система. Куриное мясо разрешено даже при хронических заболеваниях ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), легко усваивается и не раздражает стенки желудка.

2. Иммунитет. При болезни куриный бульон считается первым и лучшим средством для восстановления организма — за счет высоких питательных качеств и легкой усвояемости.

3. Опорно-двигательный аппарат. Курятина богата фосфором, кальцием и белком, которые важны для строения костей и мышц. Мясо курицы полезно есть детям и пожилым людям.

4. Зрение. В курице содержится много витамина А, который препятствует развитию катаракты и благотворно влияет на остроту зрения.

5. Мужское и женское здоровье. Витамин В5, который в большом количестве находится в мясе курицы, способствует улучшению качества сперматозоидов и яйцеклеток. А также фолиевая кислота оказывает положительное влияние на развитие плода во время беременности.

6. Похудение. Из-за отсутствия углеводов и высокого содержания белка мясо курицы не откладывается в жиры и помогает в строении мышц. А также регулирует метаболизм и избавляет от шлаков.

Какое куриное мясо выбрать

Нельзя забывать, что польза куриного мяса напрямую зависит от способа приготовления и выбора тушки. Диетологи не рекомендуют копченую или жареную курицу, лучше отдать предпочтение тушеной и вареной.

Наибольшую пользу несет грудка — это самая низкокалорийная (135 ккал на 100 г) и высокобелковая часть (24 г на 100 г) тушки. Но речь идет именно о вареном варианте (если же добавить панировку, обжарить в большом количестве масла, то большинство положительных свойств нивелируются).

Если говорить о вредной части курицы, то это кожа. В ней скапливаются антибиотики, которые часто используются в птичьих кормах (и несут губительный эффект для здоровья человека). Также большое количество канцерогенов, которые образуются при обжаривании в масле и высоких температурах, может привести к развитию онкологических заболеваний. Поэтому жареная или курица-гриль отнюдь не диетическая пища.

Курица и похудение

Безусловно, курица — отличный помощник в похудении и входит в состав множества диет. Но речь идет об отварной или запеченый куриной грудке без кожи. При таком приготовлении мясо действительно диетическое, а если еще добавить в рацион побольше овощей, то похудение не заставит себя ждать. Но лучше все же употреблять не только курицу, но и рыбу, и нежирные сорта мяса (телятина, крольчатина).

Нельзя ни в коем случае думать, что если питаться исключительно диетическим мясом курицы, то это позитивно скажется на фигуре и здоровье. Так, американские диетологи рекомендуют есть куриное мясо два-три раза в неделю и не более 150-200 г за прием. Это обусловлено тем, что чрезмерное употребление любого продукта опасно, и курятина не исключение. Как пример: в 100 г птицы содержится около 60 мг холестерина, поэтому если вы подвержены развитию атеросклероза, куриное мясо вообще лучше ограничить.

Пять советов, как выбрать правильное куриное мясо

При выборе курицы необходимо основываться на некоторых факторах:

1. Курица — небольшая птица, слишком крупная тушка может свидетельствовать, что при выкормке использовались гормоны.

2. Цвет кожи качественной курицы должен быть светло-розовым, а жир желтоватым. Слишком яркие цвета говорят о добавлении красителей.

3. В идеале следует покупать фермерскую курицу. Варианты, которые чаще всего предложены в магазинах, достаточно рано забиваются, не успевая накопить полезные вещества.

4. Не стоит приобретать птицу в специях или маринаде. Часто приправами маскируют несвежее мясо.

5. Срок годности куриного мяса максимум шесть дней. Следует обратить внимание на упаковку, если сроки хранения более длительные, это говорит об использовании консервантов.