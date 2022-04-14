Что будет, если отказаться от мяса на две недели?

Делаем ставки, через сколько минут после прочтения этой статьи вы начнете мечтать о стейке.

Плюсы отказ а от мя са

Несмотря на то что вегетарианство довольно популярно, научных доказательств его пользы или вреда до сих пор не найдено.

Последователи вегетарианства отмечают следующие положительные влияния на человеческий организм:

Помогает сбросить вес

Растительная пища имеет небольшую энергетическую ценность, поэтому помогает в сбрасывании веса. Но сложность этого метода в том, что насыщение очень быстро проходит. Кроме того, ограничения в еде психологически влияют на мозг, и сорваться на подобных диетах очень просто.

Выводит шлаки и токсины

Если мясо заменить на овощи и фрукты, то можно не только уменьшиться в объемах, но и вывести из организма токсины и шлаки. В отличие от животной пищи, растительная не вызывает аутоинтоксикации, не отравляет организм человека продуктами распада в процессе переваривания, поэтому двухнедельного курса отказа от мяса более чем достаточно для успешного запуска организма.

Препятствует развитию болезней

Как показывают исследования, последователи вегетарианской диеты меньше страдают от гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные продукты не способствуют развитию атеросклероза, так как не обладают атерогенными свойствами, что снижает риски этих заболеваний.

Овощи. Фото Global Look Press

Минусы отказа от мяса

Зачастую многие люди переходят на вегетарианское питание, потому что считают, что это положительно влияет на их самочувствие. Это может быть правдой, но суждение поверхностно: основная причина кроется в том, что у вегетарианцев снижается кислотность, которая отвечает за переваривание пищи. Именно денатурация (расщепление белка) начинается в желудке под воздействием желудочного сока, и когда кислотность понижена, желудок не в состоянии переварить животный белок. Именно поэтому при потреблении мяса вегетарианцы чувствуют тяжесть, тошноту, бурление. Как только они убирают мясо, им становится легко.

Но при всех плюсах вегетарианство может иметь существенные побочные эффекты для организма.

Отказ от мяса приводит к:

— общей слабости;

— повышенной утомляемости;

— частым простудным и инфекционным заболеваниям;

— ослаблению иммунитета;

— проблемам с костями, кожей и зубами;

— выпадению волос.

Помимо витамина В12, который содержится только в животной пище, у вегетарианцев наблюдается дефицит железа, аминокислот, цинка, кальция, витамина D и еще целого списка необходимых для нормального функционирования организма веществ. Серьезный недостаток белка со временем может сказаться на работе иммунной и репродуктивной системы, и соевый белок не может восполнить этот недостаток.

Овощи. Фото Global Look Press

Что произойдет с организмом при отказе от мяса на две недели?

Первая неделя

Первые семь дней организм вполне спокойно воспринимает отказ от мяса. Желания пожарить стейк или пообедать сэндвичем с ветчиной не возникает, после приемов пищи нет чувства тяжести и усталости. Многие из тех, кто отказался от мяса, отмечают бодрость и улучшение самочувствия в конце первой недели отказа от мяса. Из побочных эффектов — увеличивается голод, так как организму сложно перестроиться и получать необходимую энергию.

Вторая неделя

Вторые семь дней являются самыми тяжелыми в отказе от мяса. Наблюдается упадок сил, сильный голод, организм переживает настоящий стресс и передает мозгу панические сигналы. Многие вегетарианцы на этом этапе набирают вес, потому что чувство ненасыщения продолжает усиливаться, а «подмена» мяса вегетарианской едой не принимается организмом.

Редактор британского Men's Health Дэвид Мортон так описывает свои впечатления от второй недели веганства:

«Мне с трудом даются тренировки на протеиновых коктейлях растительного происхождения ... Мышцы ноют и подрагивают, веса на тренажерах пришлось немного снизить. Принимаю витамины B12, чтобы ненароком не помереть. Добавил поддельный бекон и суррогатную чоризо в свой список «как бы еды».

Кроме того, становится трудно сохранять привычный образ жизни. Чувство усталости не покидает нас, не остается сил на физические нагрузки. Однако, по рассказам вегетарианцев, это временные трудности, и на третьей неделе отказа от мяса все негативные аспекты проходят.

Овощи. Фото Global Look Press

Что об отказе от мяса думают врачи?

Многие специалисты приветствуют отказ от мяса на короткий срок, но у такого питания есть свои нюансы. О них нам рассказала диетолог Ева Шишова:

«Отказаться от мяса на две недели имеет смысл: помимо того что мясо само по себе довольно тяжелая пища и белок медленно усваивается организмом, многие виды мяса содержат большое количество жиров, замедляющих процессы пищеварения. Кроме того, с мясом люди обычно едят тяжелые гарниры.

Если мы отказываемся от мяса на две недели, то почувствуем легкость, улучшение работы ЖКТ, прилив сил и энергии, пищеварение разгрузится, а у нас наладится микрофлора кишечника.

Важный момент: если до двухнедельного отказа от мяса вы питались неправильно и не сбалансированно, и после детокса продолжите употреблять полуфабрикаты и фастфуд, то в подобном ограничении нет никакого смысла — очищение сотрется за неделю нездорового питания.

Если человек отказывается от мяса с целью устроить детокс для организма, то нужно отказаться и от сладостей, газировок, чипсов и т.д. Нет смысла отказываться только от мяса, если мы оставляем пищевой хлам в рационе. Такую методику я поддерживаю и советую практиковать ее раз в 6-12 месяцев.

Из подобного «детокса» нужно грамотно выходить. Если сразу по истечении двух недель мы поедем на шашлыки, то наше пищеварение будет шокировано. Нужно постепенно вводить сначала легкие сорта мяса (индейку, кролика, курицу), потом через два-три дня можно добавить говядину. Свинину рекомендуется вводить в рацион через неделю, в небольших количествах, потому что наш организм за эти две недели успеет перестроиться на более легкий режим работы».