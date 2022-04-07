Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму

Разбираем основные правила похудения вместе с эндокринологом-диетологом Анной Левчиной .

С чего нужно начинать похудение?

Проверьте гормоны

Перед тем как худеть, важно понять, что у вас нет никакого гормонального сбоя, не нужно винить в этом гормоны. Даже если у человека есть гормональные патологии, он может похудеть.

Разберитесь с питанием

Если человек не худеет, он точно потребляет большое количество еды, нужно понять, каким образом. Может быть, он слишком много масла льет на сковородку, не учитывает жидкие калории, пьет кофе и чай с сахаром и печеньем по вечерам — все идет в общий банк калорийности. Скорее всего, это ускользающие калории, которые сложно проконтролировать.

Человек не может набрать вес за один день, это долгий профицит калорий, должен быть период перееданий.

Проработайте нарушения пищевого поведения

Перед началом похудения важно проанализировать, нет ли нарушений пищевого поведения. Человек не просто так переедает, а потому, что он заедает стресс, тревоги, негативные эмоции. Мы можем этого не замечать, потому что человек не может остановиться, когда начинает есть. Представим ситуацию: вы садитесь есть, перед вами огромная тарелка еды, и вы начинаете есть, пока она не закончится, а не до чувства насыщения. Это один из видов нарушения пищевого поведения, которые мешают нам худеть.

Обратитесь к диетологу и психологу

В идеале если человек хочет сбросить вес, то это совместная работа с диетологом и психологом. С нарушением пищевого поведения можно справиться самому, но нужно выявить его и знать, как себе помочь. Иногда даже когда подбираем правильный рацион питания, это не работает, потому что проблема была не в потребляемых продуктах, а именно в психологических установках.

С нарушением пищевого поведения можно справиться самому. Фото Global Look Press

Какие анализы нужно сдать перед началом похудения?

При наличии сопутствующих патологий стоит обследоваться по волнующему вопросу. Если есть сахарный диабет, высокое давление, то нужно убедиться, что они не влияют на похудение. Именно для того, чтобы худеть, имеет смысл сдать анализ крови на ТТГ (гормон гипофиза, который контролирует щитовидную железу), потому что если у человека есть патологии щитовидной железы, такие как, например, гипотиреоз, то худеть будет сложнее. Но даже у человека с гипотиреозом есть возможность худеть, и такие люди худеют.

Перед тем как сдавать анализы, нужно понимать, что любая гормональная патология, на которую пациенты часто жалуются из-за резкого набора веса, редко влияет на похудение. У эндокринологов нет такого понятия, как гормональный фон, есть гормоны, которые работают, и гормональные патологии, вызывающие определенные проблемы. У всех гормональных патологий есть симптомы, и набор веса — далеко не самый страшный симптом гормональных болячек.

Именно поэтому стоит сначала прийти к диетологу или эндокринологу, который назначит действительно нужные вам анализы, иначе есть риск потратить деньги зря.

Можно ли сидеть на диетах?

Вопрос сложный, сидеть на них, конечно же, можно, другой вопрос — зачем. Если под словом «диета» мы понимаем какое-то ограничение (либо в калорийности, либо в конкретных группах продуктов), то это тоже диета. Это бессмысленно, любое ограничение влечет за собой срыв — это неизбежный процесс, он происходит независимо от человеческой силы воли.

Дело в том, что в процесс похудения вовлечены нейромедиаторы и гормон дофамин — он отвечает за достижение поставленных целей, гормон системы вознаграждения. Когда мы себе что-то запрещаем, запретный плод становится сладок, и сорвемся мы или нет — всего лишь вопрос времени.

При похудении нельзя полностью себя ограничивать. Фото Global Look Press

Именно поэтому строгие ограничения в еде всегда способствуют появлению диетического цикла. Когда человек себе что-то запрещает, срывается, сильно переедает, и потом ему становится стыдно, просыпается чувство вины, и он наказывает себя еще строже. В итоге опять происходит срыв, переедания, и все по новой.

Именно из-за этого цикла современная диетология признает подобные ограничения плохими, а специалисты подбирают стиль питания, который будет соблюдаться всю жизнь.

«Важно помнить, что диета — это временная мера, на ней можно скинуть 3 килограмма к мероприятию, но потом, когда мы вернемся к изначальному стилю питания, мы наберем (что естественно). Для здорового похудения лучше всего использовать метод гарвардской тарелки, когда мы берем тарелку диаметром 22 см, 50% на ней — овощи, четверть — белки, четверть — углеводы. Углеводы могут быть любыми: макароны, крупы, сладости, хлеб; белки — мясо, рыба, птица, молочка. Такое сочетание оптимально».

В здоровом похудении важно, чтобы в рационе были все группы продуктов. Углеводы также нельзя полностью ограничивать, жиры лучше всего есть ненасыщенные (оливковое масло, рыба, семечки, орехи). Так должен выглядеть каждый прием пищи. Цель здорового похудения — подобрать такой рацион, на котором не будет срывов и голода. На хорошем стиле питания голода быть не должно, иначе она подобрана неправильно.

Чем вредны пищевые ограничения?

Любые ограничения вызывают срывы, которые в будущем приведут к набору веса. Отдельная проблема заключается в том, что ограничения в еде рождают дефициты витаминов и микроэлементов в организме. Кроме того, они приводят к нарушению пищевого поведения, что тоже препятствует похудению.

Любые ограничения вызывают срывы. Фото Global Look Press

Нужно ли отказываться от фастфуда?

Вопрос не в том, что мы едим, а в том, сколько мы едим. Когда мы хотим похудеть, важен дефицит калорий. Если дефицита нет, то мы не будем худеть.

Именно поэтому читмилы устраивать можно, если мы соблюдаем норму калорий:

«Если в неделю в среднем у нас был дефицит, один день переедания ничего не решает, человек не может набрать массу за один день. Человек неправильно считает свою еду, где-то заедает стресс, не обращает внимание на кусочничество. Если человек не худеет, значит, у него нет дефицита калорий.

Один американец похудел на фастфуде на 25 килограммов, но вопрос в качестве похудения. Не секрет, что в фастфуде много калорий, в нем нет микроэлементов и витаминов. Но это тоже еда, в ней есть белки, жиры и углеводы. Нельзя делить еду на плохую и хорошую, просто ее стоит ограничивать и правильно считать калории".

Можно ли похудеть только на ПП или занимаясь спортом?

Похудеть за счет правильного питания без физической активности можно, как мы сказали ранее, важен дефицит калорий. Сбросить вес, не меняя питание, только на спорте также можно, но для этого спорт должен был очень активный и интенсивный. Если человек просто бегает пару раз вокруг дома, то это не поможет похудеть — нужны тяжелые нагрузки. Но в идеале нужен комплексный подход.

Физическая активность очень важна, так как силовые тренировки позволяют нарастить мышцы — основной потребитель энергии, и именно в них горят нелюбимые нами жиры. Чем больше у нас мышц, тем больше будет гореть жир, тем быстрее будет происходить похудение и тем больше еды мы можем себе позволить. У человека с малым количеством мышц рацион для похудения может быть около 1500 калорий, у спортсмена — 3-4 тысячи калорий.

Физическая активность очень важна во время похудения. Фото Global Look Press

«Мышцы позволяют нам сделать рацион более полноценным, гибким, мы можем больше съесть и не набрать при этом. Плюс физическая активность продлевает жизнь. Лучший антиэйдж — здоровая масса тела и физическая активность в течение всей жизни. Спорт нужен не столько для похудения, сколько для здоровой и долгой жизни. Для этого необязательно тягать железо в зале, важна регулярность».

Можно ли похудеть на интервальном голодании?

У интервального голодания (ИГ) нет доказанных преимуществ для здоровья. Ученые проводят много исследований, но очевидных доказательств пока нет. Голодание не лечит рак и не избавляет от страшных болячек. Похудеть на ИГ можно, как и на любой другой диете, потому что важен дефицит калорий. Но если за 8 часов, в которые можно потреблять пищу, мы будем перебирать калории, то создается профицит, и мы все равно будем набирать. Но интервальное голодание может быть полезно для тех, кому легче соблюдать четкое расписание, когда они могут есть.

«Одна из основных проблем худеющих — они часто не различают реальные сигналы голода. У человека на ИГ нет экзистенциальных вопросов, может он поесть или нет. Но если человеку некомфортно соблюдать режим, то заставлять себя не нужно. Это неплохая стратегия для похудения, которая помогает далеко не всем».

Нет доказанных преимуществ интервального голодания для здоровья. Фото Global Look Press

Когда можно увидеть результаты?

При похудении нужно ставить реалистичные цели. Скинуть за месяц 10 кг — это нереалистично.

«Не нужно странных ожиданий. Если человек весит 100 кг, вдруг весить 50 он не будет — это долгая и иногда недостижимая работа. Здоровый физиологический темп похудения — это 1 кг в неделю. Максимум 2-3, если у человека очень большой вес. Но если исходный вес небольшой, то хорошим темпом может быть и минус 300 граммов в неделю. Для удержания результата нужно худеть медленно. Здесь главное не похудеть, а похудеть и удержать результат».

Памятка, как не вернуть скинутые килограммы:

подобрать стиль питания, который комфортно соблюдать;

включить в рацион «продукты для души»;

проработать нарушения пищевого поведения, чтобы не было срывов;

вести активный образ жизни для закрепления результата.

Анастасия Кравченко