Вся правда о капусте: польза и вред
Название данного овоща в переводе с латинского означает «голова». Культ белокочанной капусты пришелся еще на каменный и бронзовый века. Самая первая технология выращивания данного овоща была разработана древними египтянами, греками и римлянами. В нашу страну капуста была завезена в XI веке греко-римскими колонистами через Крым. Сегодня самый крупный производитель и поставщик на мировом рынке — Китай. В год они выращивают 8 миллионов тонн.
Химический состав
На 100 грамм свежей капусты приходится 28 ккал, белков — 1,8 г, жиров — 0,1 г, углеводов — 4,7 г. Калорийность тушеной капусты больше — 75 ккал. Квашеный вариант имеет 19 ккал.
Капуста имеет большое количество макро- и микроэлементов. В состав входит калий, магний, фосфор, кальций и железо. Витамины А, В1, В2, В6, C, E, РР, U. Чтобы восполнить суточную норму витамина С, достаточно съесть 200 г свежей или 150 г квашеной капусты.
Полезные свойства капусты
Капуста популярна среди тех, кто худеет, имеет избыточный вес или ожирение. Вареный продукт имеет слабительное действие.
Регулярное употребление данного овоща является профилактикой язвенных заболеваний ЖКТ и двенадцатиперстной кишки. Капустный сок помогает в работе пищеварения, уменьшает симптомы гастрита и колита. Из-за наличия в составе витамина U ( S-метилметионин) понижается уровень кислотности пищеварительного сока. Также данная аминокислота действует как антидепрессант.
Витамин К нормализует обмен веществ и работу печени. Оказывает благотворное влияние на костную систему, зубную эмаль, способствует быстрой регенерации тканей, легкому заживлению ран и повышает свертываемость крови.
Витамины группы В полезны для волос, ногтей и кожи, а также укрепляют нервную систему и улучшают работу мозга. Мужчинам особенно полезен витамин В9, улучшающий выработку сперматозоидов.
Соли калия хороши в борьбе с отеками, что актуально для людей с проблемными почками и заболеваниями мочеполовой системы.
Пищевые волокна выводят из организма холестерин, предотвращают образование желчных камней. Клетчатка очищает от шлаков и токсинов.
Капуста популярна в сезон гриппа и простуд, так как обладает отхаркивающим действием. Также богата витамином С, который помогает в укреплении иммунитета. Причем содержание значительно увеличивается при термической обработке. Фолиевая кислота полезна для беременных и кормящих грудью женщин. Также устраняет внутренние воспаления.
Укрепляет сосуды, тем самым являясь отличным средством при варикозе. Полезна в борьбе с раком предстательной железы. А квашеная капуста сдерживает рост бородавок.
Вредные свойства капусты
Не рекомендуется употреблять большое количество, может вызвать вздутие живота, диарею или тошноту. Категорически нельзя есть тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой, при острых желудочных патологиях, энтероколите, если есть кровотечения (кишечные или желудочные).
С осторожностью стоит употреблять, если наблюдается аллергия или индивидуальная непереносимость данного овоща.
Капуста не подходит для ежедневного рациона, так как количество клетчатки сильно раздражает стенки желудка.
Как выбрать и хранить
При покупке в первую очередь стоит обратить внимание на цвет кочана, он должен быть зеленым, без пятен, повреждений, трещин, следов поражения вредителей. При срезе продукт имеет белую кочерыжку. Запах имеет свежий, без кислоты и гнили.
Лучше всего для долгого хранения выбрать средней величины и из позднеспелых сортов, которые продаются поздней осенью. В подвале, где прохладная температура капусту можно держать до восьми месяцев, а в квартире вне холодильника до двух.
Что можно приготовить из капусты?
Вегетарианские котлеты
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста — 1 вилок
- Репчатый лук — 1 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль и перец по вкусу
Как готовить:
- Капусту нашинкуйте мелко.
- Репчатый лук необходимо перемолоть через блендер.
- Картофель нужно отварить прямо в кожуре. Как только он будет готов, пропустите вместе с капустой через блендер до состояния кашицы и добавьте соль и перец.
- Из полученной массы сформируйте котлеты среднего размера.
- Сильно разогрейте сковороду, влейте оливковое масло и жарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
Легкий капустный суп
Ингредиенты:
- Капуста — 500 г
- Картофель — 3 шт.
- Вода — 2 л.
- Помидоры — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Зелень, соль и перец по вкусу
Как готовить:
- Необходимо сделать классическую зажарку из лука, моркови на сливочном масле.
- В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель и варите 5 минут.
- Добавьте в кастрюлю зажарку, зелень, соль и перец по вкусу. Варите 10 минут.
- Нарежьте помидоры кубиками и отправьте в суп. Варите 7 минут.
Запеканка из капусты
Ингредиенты:
- Фарш куриный — 600 г
- Рис — 250 г
- Капуста — 1 вилок
- Томаты в собственном соку — 1 л
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зуб.
- Соль, перец по вкусу
Как готовить:
- В первую очередь необходимо мелко нарезать лук и чеснок.
- Мелко нашинкуйте капусту и закиньте в кипящую воду на 5 минут.
- Фарш нужно обжарить на раскаленной сковороде с добавлением масла, лука и чеснока.
- Помидоры натрите на терке и добавьте в сковороду.
- Рис промойте холодной водой и отправьте в сковороду. Влейте туда же стакан воды, соль, перец и тушите 15 минут.
- В форму для запекания выложите слоями капусту, мясо, капусту, мясо и капусту.
- Выпекайте час под фольгой при 170 градусах.