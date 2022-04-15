Вся правда о капусте: польза и вред

В России капуста является популярным овощем, из которого готовят закуски, салаты, горячее и даже котлеты (постный вариант). Расскажем, чем полезен данный продукт.

Название данного овоща в переводе с латинского означает «голова». Культ белокочанной капусты пришелся еще на каменный и бронзовый века. Самая первая технология выращивания данного овоща была разработана древними египтянами, греками и римлянами. В нашу страну капуста была завезена в XI веке греко-римскими колонистами через Крым. Сегодня самый крупный производитель и поставщик на мировом рынке — Китай. В год они выращивают 8 миллионов тонн.

Химический состав

На 100 грамм свежей капусты приходится 28 ккал, белков — 1,8 г, жиров — 0,1 г, углеводов — 4,7 г. Калорийность тушеной капусты больше — 75 ккал. Квашеный вариант имеет 19 ккал.

Капуста имеет большое количество макро- и микроэлементов. В состав входит калий, магний, фосфор, кальций и железо. Витамины А, В1, В2, В6, C, E, РР, U. Чтобы восполнить суточную норму витамина С, достаточно съесть 200 г свежей или 150 г квашеной капусты.

Виды капусты. Фото Global Look Press

Полезные свойства капусты

Капуста популярна среди тех, кто худеет, имеет избыточный вес или ожирение. Вареный продукт имеет слабительное действие.

Регулярное употребление данного овоща является профилактикой язвенных заболеваний ЖКТ и двенадцатиперстной кишки. Капустный сок помогает в работе пищеварения, уменьшает симптомы гастрита и колита. Из-за наличия в составе витамина U ( S-метилметионин) понижается уровень кислотности пищеварительного сока. Также данная аминокислота действует как антидепрессант.

Витамин К нормализует обмен веществ и работу печени. Оказывает благотворное влияние на костную систему, зубную эмаль, способствует быстрой регенерации тканей, легкому заживлению ран и повышает свертываемость крови.

Витамины группы В полезны для волос, ногтей и кожи, а также укрепляют нервную систему и улучшают работу мозга. Мужчинам особенно полезен витамин В9, улучшающий выработку сперматозоидов.

Соли калия хороши в борьбе с отеками, что актуально для людей с проблемными почками и заболеваниями мочеполовой системы.

Пищевые волокна выводят из организма холестерин, предотвращают образование желчных камней. Клетчатка очищает от шлаков и токсинов.

Капуста популярна в сезон гриппа и простуд, так как обладает отхаркивающим действием. Также богата витамином С, который помогает в укреплении иммунитета. Причем содержание значительно увеличивается при термической обработке. Фолиевая кислота полезна для беременных и кормящих грудью женщин. Также устраняет внутренние воспаления.

Укрепляет сосуды, тем самым являясь отличным средством при варикозе. Полезна в борьбе с раком предстательной железы. А квашеная капуста сдерживает рост бородавок.

Капуста. Фото Global Look Press

Вредные свойства капусты

Не рекомендуется употреблять большое количество, может вызвать вздутие живота, диарею или тошноту. Категорически нельзя есть тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой, при острых желудочных патологиях, энтероколите, если есть кровотечения (кишечные или желудочные).

С осторожностью стоит употреблять, если наблюдается аллергия или индивидуальная непереносимость данного овоща.

Капуста не подходит для ежедневного рациона, так как количество клетчатки сильно раздражает стенки желудка.

Как выбрать и хранить

При покупке в первую очередь стоит обратить внимание на цвет кочана, он должен быть зеленым, без пятен, повреждений, трещин, следов поражения вредителей. При срезе продукт имеет белую кочерыжку. Запах имеет свежий, без кислоты и гнили.

Лучше всего для долгого хранения выбрать средней величины и из позднеспелых сортов, которые продаются поздней осенью. В подвале, где прохладная температура капусту можно держать до восьми месяцев, а в квартире вне холодильника до двух.

Что можно приготовить из капусты?

В егетарианские котлеты

Вегетарианские котлеты. lafoy.ru

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 1 вилок

Репчатый лук — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Как готовить:

Капусту нашинкуйте мелко. Репчатый лук необходимо перемолоть через блендер. Картофель нужно отварить прямо в кожуре. Как только он будет готов, пропустите вместе с капустой через блендер до состояния кашицы и добавьте соль и перец. Из полученной массы сформируйте котлеты среднего размера. Сильно разогрейте сковороду, влейте оливковое масло и жарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.

Легкий капустный суп

Капустный суп. Фото Global Look Press

Ингредиенты:

Капуста — 500 г

Картофель — 3 шт.

Вода — 2 л.

Помидоры — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Зелень, соль и перец по вкусу

Как готовить:

Необходимо сделать классическую зажарку из лука, моркови на сливочном масле. В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель и варите 5 минут. Добавьте в кастрюлю зажарку, зелень, соль и перец по вкусу. Варите 10 минут. Нарежьте помидоры кубиками и отправьте в суп. Варите 7 минут.

Запеканка из капусты

Запеканка из капусты. Фото Global Look Press

Ингредиенты:

Фарш куриный — 600 г

Рис — 250 г

Капуста — 1 вилок

Томаты в собственном соку — 1 л

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зуб.

Соль, перец по вкусу

Как готовить: